POL-HBPP: Schiffsunfall an der Schleuse Offenbach

Offenbach (ots) - Am Mittwoch den 21.11.2018, gg. 21:30 Uhr, befuhr ein Tankmotorschiff mit 109m Länge den Main zu Tal. Bei der Einfahrt in die Nordkammer der Schleuse Offenbach kam das Fahrzeug zunächst mit der Steuerbordseite gegen die Spundwand und verfiel dadurch nach backbord. Es stieß folglich mit dem Bug im Bereich des Schleusentores an eine hervorstehende Kante der Spundwand und schob sich auf diese. Hierdurch wurde die Bordwand des Tankmotorschiffs im Bereich des Bugs aufgeschnitten.

Das TMS konnte sich nicht selbst von der Schadensstelle herunterziehen und musste vor Ort liegenbleiben.

Die Bergung ist für Donnerstag, den 22.11.2018 vorgesehen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, die Schadenshöhe lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht angeben.

Der Schaden befindet sich deutlich über der Wasserlinie, die Gefahr einer Gewässerverunreinigung besteht nicht. Zum Unfallzeitpunkt war das Tankmotorschiff leer von Produkt.

Die betroffene Schleusenkammer ist bis auf weiteres außer Betrieb.

Der Schiffsverkehr findet eingeschränkt über die unbeschädigte Südkammer der Schleuse statt.

Rückfragen bitte an:



Wasserschutzpolizeistation Frankfurt

Lindleystraße 14

60314 Frankfurt

Tel.: 069-9434590





Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

Fax: 06134/602-6529

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell