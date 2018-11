POL-HBPP: Sportbootunfall

Griesheim (ots) - Ein Ruderboot (Doppel-5er ohne Steuermann), mit 5 Personen besetzt, befuhr am So., 18.11.18, gg. 11:25 Uhr die Bundeswasserstraße Main in der Haltung Griesheim zu Tal. Im Oberwasser der Schleuse Griesheim, Wehrseite, drehte das Ruderboot über Backbord auf. Hierbei verfiel das Ruderboot in Richtung Trenndamm, fuhr sich auf den dortigen Steinen/Felsen im Wasser fest und schlug leck. Die 5 Personen blieben unverletzt und wurden durch die Streifenbesatzung des Einsatzbootes Hessen 6 der Wasserschutzpolizei Frankfurt aufgenommen. Das Ruderboot konnte ans rechte Ufer geborgen werden. An dem Boot entstand Sachschaden. Vermutliche Unfallursache war der aufkommende Wind.

