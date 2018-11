POL-HBPP: Aktion gegen Fischwilderei am KKW Biblis

Biblis (ots) - Nachdem es in den letzten Wochen im Rahmen des Streifendienstes vermehrt zu Feststellungen und Aufgriffen von Fischwilderern im Bereich des für die Ausübung der Fischerei gesperrten Kühlwasserbeckens des KKW Biblis kam, wurde durch die Wasserschutzpolizeistation Gernsheim am 16./17.11.2018 eine gemeinsame Aktion mit der Polizeistation Lampertheim gegen Fischwilderer im o.g. Bereich durchgeführt. Am Abend des 17.11.2018 konnten vier Personen bei der Ausübung der Angelfischerei beobachtet werden. Die zunächst flüchtenden Täter wurden zeitnah nach Einsatz von Polizeihunden aufgespührt und festgenommen. Es wurden vier Ermittlungsverfahren wegen Fischwilderei eröffnet.

