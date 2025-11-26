PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hessisches Landeskriminalamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: ÖFFENTLICHKEITSFAHNDUNG TEIL 2: Verdacht des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion an einem Wohnhaus in Dietzenbach am 16.10.2025(FOTO)

LKA-HE: ÖFFENTLICHKEITSFAHNDUNG TEIL 2: Verdacht des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion an einem Wohnhaus in Dietzenbach am 16.10.2025(FOTO)
  • Bild-Infos
  • Download
  • 4 weitere Medieninhalte

Wiesbaden/Dietzenbach (ots)

Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Hessischen Landeskriminalamts

Nachdem ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag (16.10.) einen Sprengsatz an einer Haustür in der Nelson-Mandela-Straße angebracht hatte, der in der Folge detonierte

(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6138626, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43563/6140117 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43563/6163881)

fahnden Staatsanwaltschaft und Polizei mit weiteren fünf Lichtbildern nach dem Tatverdächtigen.

Wer kennt diese Person?

Zeugen, die Hinweise zu der Identität des Tatverdächtigen geben können, mögen sich bitte bei der Polizei in Offenbach unter der Rund-um-die-Uhr-Hotline 069 8098-1234 melden.

Rückfragen bitte an:

Hessisches Landeskriminalamt
Alina Weimer
Telefon: 0611/83-8310
E-Mail: kommunikation.hlka@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Staatsanwaltschaft Darmstadt
OStA Hartmann
Tel.: 06151/ 992-1485
E-Mail: pressestelle@StA-Darmstadt.Justiz.Hessen.de

Original-Content von: Hessisches Landeskriminalamt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hessisches Landeskriminalamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Hessisches Landeskriminalamt
Weitere Meldungen: Hessisches Landeskriminalamt
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren