Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einrichtungsgeschäft von Einbrechern heimgesucht +++ Kellerabteile in Mehrfamilienhäusern aufgebrochen

Wiesbaden (ots)

1. Einrichtungsgeschäft von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Nordenstadt, Borsigstraße, 10.01.2022, 00.45 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag wurde ein Einrichtungsgeschäft in der Borsigstraße in Nordenstadt von zwei Einbrechern heimgesucht. Die Täter öffneten gegen 00.45 Uhr gewaltsam die Schiebetüren des Geschäftes und entwendeten anschließend das in der Kasse befindliche Bargeld. Einer der beiden Einbrecher war ca. 25-35 Jahre alt sowie etwa 1,80 Meter groß und mit einer schwarzen Kappe, einem dunklen Anorak, einem dunklen Pullover mit roten und weißen Applikationen, Jeans, dunklen Handschuhen sowie einer blauen Mundnasenbedeckung bekleidet. Der Komplize war kleiner und trug dunkle Kleidung mit einer blauen Mundnasenbedeckung. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Kellerabteile in Mehrfamilienhäusern aufgebrochen, Wiesbaden-Biebrich, 07.01.2022, 16.30 Uhr bis 08.01.2022, 08.45 Uhr,

(pl)In drei Mehrfamilienhäusern in Biebrich wurden in der Nacht zum Samstag Kellerabteile aufgebrochen und dort gelagerte Gegenstände im Gesamtwert von über 15.000 Euro entwendet. Die Täter verschafften sich in der Rheingaustraße, "Am Parkfeld" sowie "Am Schlosspark" Zugang zu den Kellergeschossen der betroffenen Gebäude, um dort jeweils mehrere Kellerabteile gewaltsam zu öffnen. Gestohlen wurden unter anderem hochwertige Fahrräder sowie Werkzeuge und Süßigkeiten. In der Straße "Am Schlosspark" wurde ein Hausbewohner am Freitagabend gegen 22.00 Uhr auf eine verdächtige Person aufmerksam, welche vom Haus aus in Richtung Schlosspark flüchtete. Diese Person soll etwa 1,75 Meter groß gewesen sein und einen hellgrauen Kapuzenpullover sowie eine dunkle Jacke getragen haben. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

