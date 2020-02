Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Geschäftsräume, Wiesbaden-Biebrich, Gibber Straße, 18.02.2020, 22:00 Uhr - 19.02.2020, 10:35 Uhr

(He) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen unbekannte Täter in Biebrich in der Gibber Straße in ein Mehrfamilienhaus ein, in dessen Erdgeschoss sich ein Friseurgeschäft sowie ein Restaurant befinden. Durch die oder den Täter wurde ein Gesamtschaden von über 1.000 Euro verursacht. Zwischen 22:00 Uhr und 10:35 Uhr drang der Täter zunächst in den Keller des Mehrparteienhauses ein und durchsuchte dort mehrere, gewaltsam geöffnete Kellerräume. Anaschließend begab sich der Täter in die eigentlichen Geschäftsräume und durchsuchte auch diese. Hierfür wurden ebenfalls mehrere Türen aufgebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ließen die Täter Süßwaren und Softdrinks im Wert von circa 50 Euro mitgehen, verursachten jedoch einen wesentlich höheren Sachschaden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Falscher Rechtsanwalt blitzt ab, Wiesbaden-Erbenheim, Hünefeldstraße, 19.02.2020, 10:00 Uhr

(He)Gestern Morgen versuchte ein Betrüger in der Rolle eines Rechtsanwaltes eine 70-jährige Erbenheimerin hinters Licht zu führen. Diese erkannte seine niederträchtigen Absichten jedoch schnell und so ging der Betrüger leer aus. Bei dem ausgesuchten Opfer klingelte gegen 10:00 Uhr das Telefon und der "Rechtsanwalt" erklärte, dass bezüglich eines Zeitungsgewinnspiels noch Kosten in Höhe von 10.000 Euro ausstehen würden, und die Angerufene 1650 Euro überweisen solle. Damit könne sie sicherstellen, dass ihre "Schuldnerdaten" gelöscht würden. Die Erbenheimerin ließ sich nicht beirren und das Telefonat wurde beendet. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbruch in Einkaufsmarkt, Niedernhausen, Feldbergstraße, 19.02.2020, 21.15 Uhr bis 20.02.2020, 02.05 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag brachen unbekannte Täter in der Feldbergstraße in Niedernhausen in einen Einkaufsmarkt ein und erbeuteten eine große Anzahl Zigaretten. Die Einbrecher waren zwischen 21.15 Uhr und 02.05 Uhr zugange, brachen im Markt einen Schrank auf und ließen die darin gelagerten Zigarettenpackungen mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher erbeuten Silberbesteck, Taunusstein, Niederlibbach, Siegfriedstraße, 19.02.2020, 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr,

(pl)Silberbesteck im Wert von mehreren Hundert Euro erbeuteten unbekannte Täter am Mittwoch beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Siegfriedstraße in Niederlibbach. Die Einbrecher verschafften sich zwischen 09.00 Uhr und 19.00 Uhr durch eine aufgehebelte Tür Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und ergriffen dann mit ihrer Beute unerkannt die Flucht. Die zuständigen Ermittler bei der Polizeidirektion Rheingau-Taunus übernehmen die weitere Bearbeitung und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

3. Wohnungseinbruch, Geisenheim, Steinheimerstraße, 19.02.2020, 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Steinheimerstraße in Geisenheim wurde am Mittwochnachmittag eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr in die Wohnung ein und entwendeten mehrere Spielkonsolen samt Zubehör, einen Bildschirm sowie zwei Jacken. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

4. Versuchter Einbruch in Pfarrhaus, Geisenheim, Zollstraße, 18.02.2020, 17.00 Uhr bis 19.02.2020, 08.00 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen scheiterten unbekannte Täter in Geisenheim beim Versuch, in das Pfarrhaus in der Zollstraße einzubrechen. Die Täter hatten sich an zwei Fenstern des Gebäudes zu schaffen gemacht. Diese hielten jedoch den Einbruchsversuchen stand, so dass die Täter schließlich unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Der an den Fenstern entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

5. Keramikherz von Grab gestohlen und Blumen herausgerissen, Idstein, Am Friedhof, 17.02.2020, 18.00 Uhr bis 19.02.2020, 13.00 Uhr,

(pl)Diebe haben zwischen Montagabend und Mittwochmittag auf dem Idsteiner Friedhof von einem Grab ein Keramikherz gestohlen und darüber hinaus die Blumen herausgerissen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

6. Geparktes Auto zerkratzt, Rüdesheim, Kirchstraße, 17.02.2020, 17.00 Uhr bis 20.02.2020, 12.00 Uhr,

(pl)In Rüdesheim zerkratzten unbekannte Täter zwischen Montagnachmittag und Donnerstagmittag einen geparkten Pkw und verursachten hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Das betroffene Auto war in der Kirchstraße in Höhe der Kirche abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

7. Hund überfahren und geflüchtet, Geisenheim, Johannisberg, Grund, 19.02.2020, 21.25 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend wurde in der Straße "Grund" in Johannisberg ein Hund von einem Auto überfahren und tödlich verletzt. Die Fahrerin oder aber der Fahrer eines Kombis kollidierte gegen 21.25 Uhr mit dem auf der Straße freilaufenden Hund und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den angefahrenen Hund zu kümmern. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell