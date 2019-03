Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Wiesbadener Kriminalpolizei: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach dem 57-Jährigen

Wiesbaden (ots)

Rücknahme der Vermisstenfahndung nach dem 57-Jährigen, Walluf, Niederwalluf, Am Klingenweg 12.03.2019

(pl)Die Vermisstenfahndung nach dem 57-jährigen Mann aus Walluf kann zurückgenommen werden. Der Vermisste wurde am vergangenen Mittwoch aufgrund eines medizinischen Notfalls in einem Wiesbadener Krankenhaus stationär aufgenommen. Da der 57-Jährige keine Ausweispapiere mit sich führte, blieb dessen Identität zunächst unbekannt. Somit liefen die polizeilichen Ermittlungen in den umliegenden Krankenhäusern ins Leere. Am frühen Dienstagabend stellte sich dann heraus, dass es sich bei dem Patienten um den vermissten Mann aus Walluf handelt.

