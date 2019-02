Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Gemüsegurke löst Streit aus, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 21.02.2019, 18:40 Uhr

(alb)Eine Gemüsegurke in einem Supermarkt sorgte am Donnerstag für einen Polizeieinsatz in Wiesbaden. In der Dotzheimer Straße soll ein 35-jähriger Kunde eine Gemüsegurke in einem Getränkeregal abgelegt haben. Daraufhin gerieten eine Mitarbeiterin des Marktes und ein weiterer 44-jähriger Anwesender mit dem Kunden in einen Streit. In Folge dessen kam es zu Beleidigungen und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Der 44-Jährige verletzte sich hierbei leicht im Gesicht. Die Polizei in Wiesbaden hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Vierköpfige Gruppe pöbelt in der Innenstadt, Wiesbaden, Langgasse, Kochbrunnenplatz, 21.02.2019, 22:40 Uhr bis 22:50 Uhr

(alb)Am Donnertagabend sorgten vier junge Männer im Alter von 16 bis 21 Jahren für Ärger in der Wiesbadener Innenstadt. Die Gruppe um den 16-jährigen Haupttäter griff Ermittlungen zufolge grundlos vier Männer im Alter von 18 bis 19 Jahren in der Langgasse an. Sie schlugen auf ihre Opfer ein und verfolgten diese zu Fuß, nachdem sich die Opfer losreißen konnten. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen die Angreifer kurz darauf in der Nähe fest. Wie sich herausstellte, hatte der 16-jährige Haupttäter mit seiner Gruppe bereits wenige Minuten vorher einen 16- und einen 17-Jährigen im Bereich des Kochbrunnenplatzes angegangen. Hierbei sei er mit Faustschlägen und Tritten gegen die beiden Jugendlichen vorgegangen. Nachdem er von den beiden abgelassen habe, soll er noch ein Messer vorgezeigt haben und anschließend mit seiner Gruppe geflüchtet sein. Sämtliche Opfer erlitten leichte Verletzungen. Bei allen vier Schlägern wurde ein Atemalkoholwert zwischen 1,2 bis 1,7 Promille festgestellt. Die Beamten nahmen die Gruppe in Gewahrsam und leiteten entsprechende Strafverfahren gegen sie ein.

3. Trickbetrüger am Telefon, Wiesbaden, Donnersbergstraße, 21.02.2019, 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(alb)Es fehlte nicht viel und am Donnerstag wäre ein 84-jähriger Wiesbadener, Opfer eines Trickbetrugs geworden. Ein Unbekannter hatte den Rentner zuvor angerufen und sich als Schwiegersohn ausgegeben. Er gab vor, aufgrund eines Verkehrsunfalles in finanzieller Not zu sein und daher Bargeld zu benötigen. Der Senior schenkte dem angeblichen Schwiegersohn zunächst Glauben und hob 16.000 Euro von der Bank ab. Nur durch einen zufälligen und glücklichen Anruf des tatsächlichen Schwiegersohns konnte die Übergabe letztendlich verhindert werden. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen.

4. Zahlreiche Anrufe durch falsche Polizeibeamte, Wiesbaden, 21.02.2019

(alb)Betrüger haben am Donnerstag bei Anwohnern aus Wiesbaden angerufen und mit der altbekannten Masche der "Falschen Polizeibeamten" versucht, Bargeld oder andere Wertgegenstände zu erlangen. Bislang meldeten sich sechs Seniorinnen und berichteten, dass ihr Telefon um die Mittagszeit geklingelt hätte. Offensichtlich täuschten die Kriminellen, die sich als Polizisten ausgaben, eine Straftat vor. Unter diesem Eindruck versuchten die Täter eine konkrete Gefährdung, etwa ein bevorstehender Einbruch oder Raubüberfall, zu vermitteln und die Opfer dahingehend zu manipulieren, dass sie ihre Wertsachen an die vermeintlichen Polizisten übergeben. Hierzu wird vor allem das Vertrauen in staatliche Organisationen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft, erheblich missbraucht. In sämtlichen, der Polizei bisher bekanntgewordenen Fällen reagierten die Angerufenen richtig, indem sie das Gespräch beendeten, nicht weiter auf die Forderungen eingingen und die Polizei benachrichtigten. Seien Sie stets skeptisch, wenn Fremde Sie anrufen- auch wenn diese angeblich von einer staatlichen Behörde sind. Gerade die Gutgläubigkeit älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und auf keinen Fall zu übereilten Geldübergaben überreden. Legen Sie den Hörer auf und verständigen Sie die 110. Ein gewisses Misstrauen am Telefon ist keine Unhöflichkeit - ein Berechtigter wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

5. Mercedes angegangen, Wiesbaden, Hermann-Brill-Straße, 20.02.2019, 21:00 Uhr bis 21.02.2019, 06:50 Uhr

(alb)Einen Erfolg verbuchten Diebe in der Nacht zu Donnerstag bei einem Mercedes in Wiesbaden. Die unbekannten Täter entfernten bei dem in der Hermann-Brill-Straße geparkten Pkw den Mercedesstern und entwendeten die dahinter befindliche Elektronik. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

7. Unfallverursacher flüchtet, Wiesbaden, Blücherstraße, 20.02.2019, 09:30 Uhr bis 21.02.2019, 12:00 Uhr

(alb)In Wiesbaden ereignete sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag eine Verkehrsunfallflucht, bei dem ein oder eine unbekannte/r Fahrzeugführer/in einen Toyota beschädigte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Pkw parkte zwischen 09:30 Uhr und 12:00 Uhr in der Blücherstraße, als er auf der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Schaden beläuft sich auf eine Höhe von mindestens 2.000 Euro. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegengenommen.

7. Verkehrskontrollen mit Zielrichtung Abstandsmessung, Autobahn 3, 21.02.2019, 09:30 Uhr bis 15:00 Uhr

(alb)Beamte des Verkehrsdienstes führten am Donnerstag Abstandsmessungen auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main durch. Schwerpunkt der Kontrollmaßnahmen waren der Güter- und Personenverkehr. Nach den erfolgten Messungen zwischen dem Wiesbadener Kreuz und der Anschlussstelle Mönchhof-Dreieck konnte die Polizei die Betroffenen auf einem nahegelegenen Parkplatz kontrollieren und entsprechend die begangenen Verstöße ahnden. Insgesamt stellten die Beamten 26 Abstandsverstöße durch Lkw fest. Die erhobene Sicherheitsleistung belief sich auf eine Höhe von rund 2.400 Euro.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Rabiater Ladendieb, Walluf, Niederwalluf, Am Klingenweg, 21.02.2019, 13.20 Uhr,

(pl)Zwei Mitarbeiter und ein Kunde eines Einkaufsmarktes in Niederwalluf sind am frühen Donnerstagnachmittag von einem rabiaten Ladendieb angegriffen und verletzt worden. Der 28-jährige Dieb wurde gegen 13.20 Uhr dabei erwischt, wie er mit diversen nicht bezahlten Kosmetikartikeln den Einkaufsmarkt verlassen wollte. Als der Dieb daraufhin von zwei Marktmitarbeitern und einem Kunden aufgehalten wurde, kam es zu einem Gerangel, wobei die drei Geschädigten verletzt worden sind. Auch die Eingangstürscheibe des Einkaufsmarktes wurde bei dem Vorfall in Mitleidenschaft gezogen. Der aggressive 28-Jährige wurde von den zwischenzeitlich verständigten Polizisten festgenommen und griff im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen schließlich auch noch einen der eingesetzten Polizisten an. Darüber hinaus wurden seitens des Festgenommenen Beleidigungen und Drohungen ausgesprochen. Der bereits hinreichend polizeilich bekannte 28-jährige Wiesbadener muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

2. Geldkassette aus Clubheim entwendet, Rüdesheim, Kastanienallee, 20.02.2019, 23.15 Uhr bis 21.02.2019, 06.30 Uhr,

(pl)Einbrecher haben in der Nacht zum Donnerstag aus einem Clubheim in der Kastanienallee eine Geldkassette mit Bargeld entwendet. Die Täter hebelten die Tür des Gebäudes auf und ergriffen anschließend unerkannt mit ihrer Beute die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

3. Terrassentür aufgehebelt, Kiedrich, Fritz-Erler-Straße, 21.02.2019, 12.15 Uhr bis 20.00 Uhr,

(pl)Durch eine aufgehebelte Terrassentür drangen unbekannte Täter am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Fritz-Erler-Straße in Kiedrich ein. Die Einbrecher schlugen zwischen 12.15 Uhr und 20.00 Uhr zu, durchwühlten die Räumlichkeiten und ließen unter anderem Bargeld und Schmuckstücke mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

4. Einbruch in Kirche, Bad Schwalbach, Adolfstraße, 20.02.2019, 22.00 Uhr bis 21.02.2019, 08.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag wurde die Kirche in der Adolfstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter schlugen auf der Rückseite des Kirchengebäudes eine Fensterscheibe ein, um dann das Fenster zu öffnen und durch dieses in das dahinterliegende Büro eindringen zu können. Anschließend öffneten die Einbrecher eine aufgefundene Geldkassette. Da diese jedoch leer war, ergriffen die Täter ohne Beute die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

5. Heckscheibe von Pkw eingeschlagen, Eltville, Kiliansring, 21.02.2019, 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr,

(pl)Auf dem Parkplatz am Kiliansring wurde am Donnerstagvormittag während des Wochenmarktes die Heckscheibe eines geparkten Pkw beschädigt. Der Geschädigte hatte sein Auto gegen 10.30 Uhr nahe des Brathähnchenstandes abgestellt. Als er dann gegen 11.30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass unbekannte Täter in der Zwischenzeit die Heckscheibe des Wagens eingeschlagen hatten. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Eltviller Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

6. Bushäuschen beschädigt, Taunusstein, Hahn, Erich-Kästner-Straße, 20.02.2019, 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr,

(pl)In der Erich-Kästner-Straße in Taunusstein-Hahn haben Vandalen am Mittwochvormittag eine Scheibe des dortigen Bushäuschens beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

