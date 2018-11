POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - 1. Mit Messer verletzt, Wiesbaden, Obere Webergasse, 26.11.2018, 22:05 Uhr

(He)Gestern Abend wurde ein 31-jähriger Wiesbadener von einem ebenfalls 31-jährigen Bekannten durch einen Angriff mit einem Messer schwer, nach derzeitigem Stand jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Den ersten Ermittlungen der Wiesbadener Kriminalpolizei zufolge hat die Tat schon länger andauernde Streitereien innerhalb des privaten Umfeldes zum Hintergrund. Der Geschädigte befand sich am gestrigen Abend in der Wohnung seiner Partnerin in der Oberen Webergasse. Hier erschien nun auch der mutmaßliche Täter, welcher in der Vergangenheit ebenfalls eine Beziehung mit der Frau führte. Diesem Umstand geschuldet kam es an der Tür zu Streitereien zwischen den Männern, bei denen ein Messer eingesetzt wurde. Die eintreffenden Streifen trafen auf der Straße auf das blutende Opfer. Der Täter konnte noch im Treppenhaus festgenommen werden. Der Verletzte wurde unmittelbar in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Beschuldigte wurde festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Im Laufe des heutigen Tages soll eine Vorführung vor einem Haftrichter durchgeführt werden. Dieser entscheidet über eine Fortdauer der Inhaftierung.

2. Einbrüche in Kraftfahrzeuge, Wiesbaden, Nerotal, Adalbert-Stifter-Straße, Müllerstraße, 26.11.2018

(He)Gestern wurden der Wiesbadener Polizei vier Einbruchsdiebstähle in PKW gemeldet, bei denen die Täter Fahrzeuge der Marke BMW angingen und aus diesen verschiedene Fahrzeugteile ausbauten und entwendeten. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. In der Straße "Nerotal" wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag gleich zwei BMW aufgebrochen. Nach dem Einschlagen einer Scheibe an den Fahrzeugen gelangten die Täter in das Innere und bauten aus einem 5er Model das Navigationsgerät und aus einem X4 das Multifunktionslenkrad samt Airbag aus. In der Adalbert-Stifter-Straße hatten es die Diebe auf die Frontscheinwerfer eines X5 abgesehen. Diese wurden ausgebaut und entwendet. Ein weiteres Lenkrad wurde in der Müllerstraße aus einem Fahrzeug der 1er Reihe ausgebaut und entwendet. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Einbrecher kommen tagsüber, Wiesbaden, Frankfurter Straße, 26.11.2018, 09:45 Uhr - 18:45 Uhr

(He)Gestern drangen Einbrecher zwischen 09:45 Uhr und 18:45 Uhr in der Frankfurter Straße in eine Hochparterrewohnung ein und verursachten einen Gesamtschaden von mehreren hundert Euro. Die Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in das Treppenhaus des betroffenen Mehrfamilienhauses und hebelten dann die Wohnungstür auf. Bei der Durchsuchung der Wohnung fiel den Tätern ein Laptop in die Hände. Mit dem Diebesgut gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Fahrzeugeinbrecher gestört, Wiesbaden, Alexandrastraße, 24.11.2018, 19:00 Uhr - 25.11.2018, 11:00 Uhr

(He)Unbekannte Täter zerstörten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Alexandrastraße die Seitenscheibe eines abgestellten Mercedes Vito und verursachten dadurch einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Da der Fahrzeuginnenraum einer ersten Durchsicht zufolge unberührt aussah, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die mutmaßlichen Fahrzeugaufbrecher bei der Tat gestört wurden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. 89-Jähriger mit Rollator bestohlen, Wiesbaden, Moritzstraße, 26.11.2018, 18:15 Uhr

(He)Die Hilfsbedürftigkeit eines 89-jährigen Wiesbadeners nutzten scheinbar gewissenlose Diebe gestern Abend in der Moritzstraße aus. Der Senior war dort vor einer Apotheke unterwegs, als ihm zwei fremde Männer ihre Hilfe anboten, mit seinem Rollator eine Treppe hochzusteigen. Kurz danach war die Geldbörse aus der Jackentasche des Mannes verschwunden, mit ihr circa 80 Euro Bargeld sowie mehrere persönliche Dokumente. Der Bestohlene geht von einer Täterschaft der beiden Männer aus. Diese seien circa 50 Jahre alt, von kräftiger Statur und dunkel gekleidet gewesen. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

6. Kabel einer Ampel zerschnitten, Wiesbaden, Friedrich-Bergius-Straße / Hagenauer Straße 25.11.2018, 20:46 Uhr

(fm) Unbekannte Täter haben am Sonntagabend das Signalgeberkabel an einem Ampelmast in der Friedrich-Bergius-Straße Ecke Hagenauer Straße zerschnitten. Um an das Kabel zu gelangen musste die Verkleidung des Mastes aufgehebelt werden. Das später durchgeführte Durchtrennen des Kabels erzeugte einen Kurzschluss, der den Lampenschalter in der Schaltanlage zerstört hat. Die gesamte Ampelanlage fiel deswegen aus. Die Störungsmeldung lief am 25.11.2018 um 20:46 Uhr beim Tiefbauamt der Stadt Wiesbaden ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers in Verbindung zu setzen: (0611) 345-2540

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Exhibitionist in Niedernhausen festgenommen, Niedernhausen, Lenzhahner Weg, 27.11.2018, 07:40 Uhr

(sw)Der Hilfe mehrerer Zeugen ist es zu verdanken, dass ein Exhibitionist am heutigen Morgen in Niedernhausen festgenommen werden konnte. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um den gleichen Mann, der bereits am 21.11.2018 in Niedernhausen durch exhibitionistische Handlungen aufgefallen war. Auch heute suchte der nun namentlich bekannte Täter eine Örtlichkeit im Lenzhahner Weg in Niedernhausen auf, soll sich dort entblößt und in schamverletzender Art und Weise gezeigt haben. Zeugen, die den Mann bemerkten, riefen daraufhin die Polizei und verhinderten ein Entkommen des 23-Jährigen bis zum Eintreffen der Beamten. Die Streife nahm den Mann fest und verbrachte ihn zur Polizeistation Idstein. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere mögliche Zeugen oder Geschädigte, sich telefonisch unter (06126) 9394 0 zu melden.

2. Einbrecher nutzen Abwesenheit aus, Idstein-Dasbach, An der Struth, 24.11.2018, 18:00 Uhr, bis 26.11.2018, 08:30 Uhr

(sw)Ein Einfamilienhaus, dessen Bewohner sich im Urlaub befanden, suchten sich Täter in Idstein-Dasbach für einen Einbruch aus. Eine Angehörige, die sich regelmäßig um das Objekt kümmerte, stellte gestern in den Morgenstunden fest, dass das Haus durchwühlt worden war. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die Täter sich zunächst an der Terrassentür zu schaffen machten, indem sie den Rollladen nach oben drückten und dann an der Tür hebelten. Da die Tür nicht nachgab, wandte man die gleiche Tatbegehungsweise an einem Fenster an, welches sich dadurch öffnen ließ und den Tätern eine Zugangsmöglichkeit bot. Im Haus wurden sie fündig und vergingen sich u.a. an einer mit Kleingeld befüllten Spardose. Ob weiteres Diebesgut erlangt wurde, konnte zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme durch die Polizei nicht abschließend geklärt werden. Hinweisgeber, die im Zeitraum vom 24.11.18, 18:00 Uhr, bis 26.11.18, 08:30 Uhr, Feststellungen zu möglichen Tätern gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394 0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

3. Audi mutwillig beschädigt, Eltville-Erbach, Friedrichstraße, 25.11.2018, 18:00 Uhr, bis 26.11.2018, 16:00 Uhr

(sw)Auf einem Parkplatz in der Friedrichstraße in Eltville-Erbach entstand an einem abgestellten schwarzen Audi A3 ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro, begangen durch einen noch unbekannten Täter. Wie der Fahrzeughalter gestern Nachmittag feststellen musste, war die Beifahrerseite mit einem offenbar scharfkantigen Gegenstand mutwillig zerkratzt worden. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, meldeten sich bislang nicht. Die Polizeistation Eltville bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter (06123) 9090 0 zu melden.

4. Ohne Fahrerlaubnis Unfallflucht begangen, B 42 Höhe Geisenheim, 26.11.2018, 04:05 Uhr

(sw)Die Polizei Rüdesheim ermittelt gegen einen 19-jährigen Hyundai-Fahrer aus Oestrich-Winkel wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher befuhr gestern um 04:05 Uhr die B 42 aus Rüdesheim kommend in Fahrtrichtung Wiesbaden und beabsichtigte in Höhe Geisenheim, einen LKW zu überholen. Nach eigenen Angaben übersah er dabei einen entgegenkommenden Ford und touchierte ihn leicht. Durch den Unfall prallte der PKW des 19-Jährigen nun auch gegen den LKW, den er ursprünglich überholen wollte. Den Ermittlungen zufolge hielt der Hyundai-Fahrer zunächst an, sei aber plötzlich einfach weiter Richtung Wiesbaden gefahren. Nach mehreren hundert Metern kam das Fahrzeug aus derzeit nicht nachvollziehbaren Gründen von der Fahrbahn ab und blieb rechtsseitig im Graben stehen. Bei Eintreffen der Polizei am Unfallort konnte unter anderem der 19-jährige Beschuldigte angetroffen werden, der augenscheinlich leicht verletzt war, eine ärztliche Untersuchung aber ablehnte. Wie die Beamten durch weitere Ermittlungen feststellten, ist der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Alkohol- und Drogenkonsum konnte durch die Polizei ausgeschlossen werden. Durch den Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 11.000 Euro an allen drei Fahrzeugen. Die Polizei Rüdesheim bittet Zeugen des Unfalles, sich telefonisch unter (06722) 9112 0 zu melden.

5. In Kurve Kontrolle verloren und verunfallt, K 677, Heidenrod-Zorn, 26.11.2018, 06:50 Uhr

(sw)Offenbar glimpflich endete ein Verkehrsunfall im Kurvenbereich der K 677 bei Heidenrod-Zorn für eine 21-jährige Mitsubishi-Fahrerin und ihr 2-jähriges Kind, als sie in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und es zu einem Unfall kam. Nach eigenen Angaben fuhr sie zu schnell in die Kurve und kam dann von der Fahrbahn ab. Der Versuch, entgegen zu lenken, führte schließlich dazu, dass das Fahrzeug zur Seite kippte. Durch am Unfallort eingetroffene Rettungswagenbesatzungen wurden beide untersucht. Glücklicherweise trugen die Fahrzeuginsassen keine Verletzungen durch den Unfall davon.

6. 1.000 Euro Schaden nach Unfall, Verursacher flüchtig, Heidenrod-Laufenselden, Auf dem Damm, 21.11.2018, 14:00 Uhr, bis 25.11.2018, 16:00 Uhr

(sw)Schäden an der Front ihres Fahrzeuges musste die 20-jährige Halterin eines weißen Seat Leon feststellen, als sie am Nachmittag des vergangenen Sonntages zu ihrem Fahrzeug ging. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand in unmittelbarer Nähe einer Arztpraxis in der Straße Auf dem Damm in Laufenselden geparkt, als der noch unbekannte Unfallverursacher gegen das Fahrzeug fuhr. Von der Polizei, die entsprechende Ermittlungen zum Flüchtigen eingeleitet hat, wurde der Schaden auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078 0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.

7. Unfallflucht auf Parkplatz begangen, Idstein, Parkplatz Zissenbach, 26.11.2018, 16:10 Uhr bis 16:45 Uhr

(sw)Gestern Nachmittag, im Zeitraum zwischen 16:10 Uhr und 16:45 Uhr, fuhr ein noch unbekannter Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug gegen einen weißen BMW Kombi, der in Idstein auf dem Parkplatz Zissenbach bei der dortigen Skater-Anlage abgestellt war. Der geschädigte Fahrzeughalter stellte Schäden an der Fahrzeugfront in Höhe von circa 1.500 Euro fest und erstatte Strafanzeige bei der Polizei. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter (06126) 9394 0 bei der Idsteiner Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell