POL-WI: Pressemeldung des Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots) - Nachts im Polizeipräsidium - erleben, informieren, bewerben

Unter dem Titel "Nachts im Polizeipräsidium - erleben, informieren, bewerben" lädt das Polizeipräsidium Westhessen am Freitag, 30.11.2018 ab 20:00 Uhr junge Menschen ein, sich vor Ort in Wiesbaden über die beruflichen Möglichkeiten im gehobenen Polizeivollzugsdienst zu informieren. Im und um den Hauptsitz am Konrad-Adenauer-Ring können sich die Besucher bei den Einstellungsberaterinnen und -Beratern über den Polizeiberuf, das Studium und das Eignungsauswahlverfahren informieren. Darüber hinaus erwarten sie spannende Vorführungen und Einblicke in die Vielfalt der Polizeiarbeit. Zum Beispiel stellt das Team "Soziale Medien" seine Arbeit vor und erklärt wie sich das westhessische Polizeipräsidium in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter und Instagram präsentiert. Auch wird den Interessenten die Möglichkeit gegeben, an Probeteststationen in die Testbereiche des Eignungsauswahlverfahrens reinzuschnuppern und ihr Können unter Beweis zu stellen. Interessenten werden gebeten, sich vorab per E-Mail an einstellungsberatung.ppwh@polizei.hessen.de für die Teilnahme anzumelden. Der Eintritt ist frei! Polizeipräsidium Westhessen Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell