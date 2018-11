POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - Wiesbaden

1. Mülltonne durch Feuer zerstört, Mainz-Kastel, Böttcherweg, 23.11.2018, gg. 05.00 Uhr,

(ho)Heute Morgen ist im Böttcherweg in Mainz-Kastel eine Papiermülltonne bei einem Brand komplett zerstört worden. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Das Feuer wurde gegen 05.00 Uhr durch einen Zeugen entdeckt, der daraufhin die Feuerwehr verständigte. Hinweise auf einen möglichen Brandstifter liegen bisher nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Exhibitionist aufgetreten, Wiesbaden-Erbenheim, Wandersmannstraße, 22.11.2018, gg. 22.30 Uhr,

(ho)Ein 26-jähriger Mann ist gestern Abend in Erbenheim zum Opfer eines Exhibitionisten geworden. Der Geschädigte begegnete dem Täter in der Wandersmannstraße, wo dieser sich entblößte und unsittlich vor ihm äußerte. Anschließend lief der Exhibitionist davon. Er wurde als 20 bis 30 Jahre alt, mit dunkler Hautfarbe, bekleidet mit einer schwarzen Hose mit weißen Streifen, einer schwarzen Mütze und einer schwarzen Jacke beschrieben. Hinweise nimmt das Fachkommissariat für Sexualdelikte bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Pkw und Motorrad gestohlen, Wiesbaden, Wiesbaden-Bierstadt, 22.11.2018, zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr,

(ho)Innerhalb von nur drei Stunden wurden gestern Nachmittag in Wiesbaden ein Motorrad und ein Pkw gestohlen. Im Zeitraum zwischen 14.20 Uhr und 15.15 Uhr, verschwand von einem Parkplatz in der Friedrichstraße eine rote Harley-Davidson. Der Täter hinterließ dabei keinerlei Spuren. An dem Motorrad war zuletzt das Kennzeichen RÜD-RH 61 angebracht. Im Zeitraum zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr wurde in der Hofmannstraße in Wiesbaden-Bierstadt ein grauer BMW, Mini mit den polnischen Kennzeichen DST 06322 gestohlen. Da beide Taten am helllichten Tage in der Öffentlichkeit geschahen, bittet die Wiesbadener Kriminalpolizei mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Einbruch gescheitert, Wiesbaden, Hellmundstraße, 22.11.2018,

(ho)In der Nacht zum Donnerstag haben Einbrecher versucht, sich Zugang zu einem Kiosk in der Hellmundstraße zu verschaffen. Die Täter drangen zunächst in den Hausflur eines Wohnhauses ein, in dem sich der Kiosk befindet. Von dort aus versuchten sie, das Schloss der Zugangstür des Geschäftes gewaltsam zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Daher flüchteten die Einbrecher ohne Beute vom Tatort und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Betrunken gegen Baum geprallt, Wiesbaden-Dotzheim, Schönbergstraße, 22.11.2018, gg. 23.35 Uhr,

(ho)Ein betrunkener 49-jähriger Autofahrer ist gestern am späten Abend bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Mann war mit seinem Mitsubishi auf der Schönbergstraße in Richtung Helmholzstraße unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Dabei zog der Mann sich Verletzungen zu, aufgrund derer er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein vorläufiger Test ergab einen Wert von 1,7 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. An seinem Wagen entstand Totalschaden.

6. Hoher Schaden bei Unfallflucht, Mainz-Kastel, Petersweg, 17.11.2018 zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr,

(ho)Gestern Vormittag wurde ein geparkter Mercedes Benz bei einem Verkehrsunfall schwer im Bereich der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der entstandene Sachschaden an dem Wagen wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Der Wagen war im Zeitraum von 09.00 Uhr und 10.00 Uhr auf einem Parkplatz zwischen Petersweg und Schwarzenbergstraße abgestellt und wurde wahrscheinlich von einem anderen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Exhibitionist in Niedernhausen - Polizei bittet um Hinweise! Niedernhausen, Lenzhahner Weg, 21.11.2018, ca. 15:30 Uhr,

(sw)Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Exhibitionisten in Niedernhausen und bittet die Bevölkerung um Hinweise, die zur Identifizierung des Täters führen können. Am vergangenen Mittwoch, gegen 15:30 Uhr, bemerkte ein Zeuge eine männliche Person, die sich komplett entkleidet hatte, im Bereich Lenzhahner Weg auf den Boden legte und sich in schamverletzender Weise zeigte. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der Mann nicht mehr ausfindig gemacht werden. Der anzeigende Zeuge konnte den Mann jedoch fotografieren und ein Bild des noch unbekannten Tatverdächtigen der Polizei vorzeigen. Es handelt sich demnach um einen hellhäutigen Mann im geschätzten Alter von 25 bis 35 Jahren, schlank, ca. 1,85 Meter groß, mit braunen, mittellangen und leicht gewellten Haaren, die die Ohren und Stirn bedecken. Markant sind seine schwarzen Sneaker mit weißer Sohle und auffälligen, hellblauen Schnürsenkeln. Hinweise zum Tatverdächtigen können telefonisch an die Polizeistation Idstein unter (06126) 93940 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.

2. Fluchtversuch mit Krad scheitert, etliche Strafverfahren eingeleitet, Taunusstein-Seitzenhahn, Hauptstraße, 22.11.2018, 12:30 Uhr,

(sw)Einer Streife der Polizei Bad Schwalbach fiel ein entgegenkommendes Kleinkraftrad auf, dessen Fahrer den Beamten bestens bekannt war, da dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 33-Jährige versuchte vor der Polizei zu fliehen und durchfuhr Wald- und Feldwege, gab aber schließlich seinen Fluchtversuch auf. Wie die Beamten dann feststellen mussten, befanden sich bereits abgelaufene, und nach Angaben des Kradfahrers "zufällig gefundene", Kennzeichen am Fahrzeug. Darüber hinaus räumte er ein, regelmäßig Drogen zu konsumieren, sodass der Fahrer festgenommen und eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Besitz und Erwerb von Betäubungsmitteln sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

3. Einbrecher stehlen Schmuck, Walluf, Im Sand, 20.11.2018 bis 22.11.2018,

(sw)Im Zeitraum zwischen vergangenen Dienstag und Donnerstag konnten Einbrecher aus einem Einfamilienhaus in Niederwalluf drei Ringe im Wert von 600 Euro erbeuten. An der Terrasse des Hauses hebelten sie die dort befindliche Schiebetür auf und gelangten so ins Innere, wo sie dann sämtliche Schränke und Schubladen durchforsteten. Nach Entdeckung der Ringe verließen die Täter das Haus unerkannt. Mögliche Hinweise können der Polizei Eltville unter der Telefonnummer (06123) 90900 gemeldet werden.

4. Einbruchsversuch über Balkon, Schlangenbad-Georgenborn, Am Forsthaus, 15.11.2018 bis 22.11.2018,

(sw)Unbekannte Täter scheiterten bei ihrem Einbruchsversuch an einer Balkontür eines Einfamilienhauses im Schlangenbader Ortsteil Georgenborn. Der Vorfall wurde am 22.11.18 der Polizei angezeigt. Bei der Tatortaufnahme konnten durch die Beamten entsprechende Spuren an der Tür gesichtet werden. Hinweise deuten darauf hin, dass die Täter möglicherweise bei der Tatausführung gestört wurden und deswegen vom Einbruch abließen. Sie entkamen unentdeckt. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 70780 entgegen.

5. Unfall auf B 42 verursacht und weitergefahren, B 42 zwischen Rüdesheim und Geisenheim, 21.11.2018, 16:00 Uhr,

(sw)Um eine Kollision mit dem Gegenverkehr zu verhindern, sah sich ein 21-jähriger Wallufer, der die B 42 von Rüdesheim Richtung Geisenheim fuhr, mit seinem VW Polo gezwungen, so weit nach rechts auszuweichen, dass er gegen die Schutzplanke fuhr und dadurch auf der Beifahrerseite ein Schaden von rund 2.000 Euro entstand. Ausgelöst hatte der Unfall seinen Angaben zufolge ein entgegenkommender PKW, der mehrere Fahrzeuge überholt haben soll und dabei zu weit auf die Gegenfahrbahn geriet. Zum unfallverursachenden PKW konnte nur gesagt werden, dass es sich um ein "kleines und sportliches" Fahrzeug handeln soll. Die Polizei Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall selbst oder dem Unfallverursacher machen können, sich telefonisch unter (06722) 91120 zu melden.

