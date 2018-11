POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - 1. Schmiererei an Museum, Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee, 19.11.2018, 18:00 Uhr - 20.11.2018, 08:00 Uhr

(He)Zwischen Montagabend und Gestern Morgen wurde am Museum Wiesbaden eine Wand besprüht und dadurch ein Schaden von circa 200 Euro verursacht. Gestern Morgen wurde die Schmiererei seitlich des Haupteinganges festgestellt. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommenen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

2. PKW zerkratzt, Wiesbaden-Dotzheim, Annastraße, 20.11.2018, 13:25 Uhr - 16:30 Uhr

(He)Innerhalb von drei Stunden zerkratzten unbekannte Täter gestern einen in der Annastraße in Dotzheim geparkten PKW und verursachten dabei einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Der schwarze Opel Corsa wurde gegen 13:25 Uhr unbeschädigt abgestellt. Um 16:30 Uhr war dann ein in die Beifahrertür eingeritztes "W" festzustellen. Ein Tatverdacht liegt nicht vor. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommenen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

3. Hoher Sachschaden an drei Fahrzeugen auf der John-F.-Kennedy-Straße, Wiesbaden, John-F.-Kennedy-Straße/Washingtonstraße, 20.11.2018, 17:40 Uhr,

(Ba)Glücklicherweise keine Verletzten, dafür aber einen hohen Sachschaden gab es gestern bei einem Unfall mitten im Feierabendverkehr auf dem Hainerberg zu beklagen. Der 36-jährige Fahrer eines blauen Ford Taurus war im Begriff, von der John-F.-Kennedy-Straße in die Washingtonstraße einzubiegen, als ihm ein 44-jähriger Wiesbadener mit seinem Toyota entgegenkam. Beim Abbiegevorgang stieß der Fahrer des Ford dann mit dem Wiesbadener so stark zusammen, dass dieser in den Gegenverkehr geschleudert wurde und dort mit einem weiteren PKW kollidierte. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

4. Zusammenstoß mit Linienbus, Wiesbaden, Bleichstraße, 20.11.2018, 20:25 Uhr,

(Ba)Am späten Dienstagabend mussten Fahrgäste eines Linienbusses in der Bleichstraße eine längere Busfahrt als üblich hinnehmen. Weil eine vor dem Bus fahrende 43-jährige Mainzerin von der Bleichstraße in die Walramstraße abbiegen wollte, deswegen die Busspur querte und abbremste, konnte der dahinterfahrende Linienbus nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro, die Fahrerin des BMW wurde leicht verletzt.

5. Unfall in Baustelle, Wiesbaden, Moltkering, 20.11.2018, 11:30 Uhr,

(Ba)Vermutlich weil er zu spät bemerkte, dass der Pkw vor ihm wegen einer roten Ampel bremste, fuhr ein 48-jähriger Wiesbadener gestern gegen 11:30 Uhr dem davor anhaltenden LKW hinten auf. Blieb der LKW weitgehend unbeschädigt, bedeutete der Zusammenstoß für den Pkw des Wiesbadeners Totalschaden. Die Insassen beider Fahrzeuge blieben unverletzt. Weil bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes eine große Menge Betriebsmittel aus dem beschädigten Opel Mokka ausgetreten war, musste die Feuerwehr im Nachgang noch ausgiebig die Straße abstreuen.

6. Unfall mit drei beteiligten PKW, Wiesbaden, Wilhelmstraße / Friedrichstraße, 21.11.2018, 10:25 Uhr

(He)Heute Morgen kam es an der Einmündung, Wilhelmstraße, Friedrichstraße, Frankfurter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem nach derzeitigem Stand der Ermittlungen eine Person verletzt wurde und ein Sachschaden von circa 80.000 Euro entstand. Gegen 10:25 Uhr befuhren eine 58-jährige Volvo-Fahrerin und ein 51-jähriger BMW-Fahrer die Friedrichstraße in Richtung Wilhelmstraße. Die Volvo-Fahrerin beabsichtigte in die Wilhelmstraße abzubiegen, als der BMW plötzlich mit hoher Geschwindigkeit von hinten angefahren und ebenfalls auf die Wilhelmstraße gefahren sei. Im Kreuzungsbereich kam es nun zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der BMW fuhr dann noch weiter in Richtung der gegenüberliegenden Frankfurter Straße und stieß dort mit einem an der dortigen Ampel wartenden Skoda, besetzt mit zwei Personen, zusammen. Anschließend kam der BMW in einer angrenzenden Hecke zum Stehen. Zum gegenwertigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass der BMW-Fahrer aufgrund gesundheitlicher Probleme kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Der BMW-Fahrer wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die drei weiteren Beteiligten wurden nach einer ärztlichen Untersuchung vor Ort entlassen. Zur Unfallaufnahme musste die Unfallörtlichkeit gesperrt werden. Ein Polizeihubschrauber war zur Fertigung von Übersichtsaufnahmen im Einsatz. Um 12:25 Uhr konnten die Sperrungen wieder aufgehoben werden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Fahndung mit Hubschrauber nach Einbruchserie - Zeugenaufruf! Schlangenbad, Walluf, 20.11.2018, 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr,

(sw)Im Verlauf des gestrigen Tages erhielten die Polizeistationen des Rheingau-Taunus-Kreises Kenntnis über insgesamt sieben Einbrüche. Die Täter setzten hierbei ihren Schwerpunkt auf Schlangenbad mit den Ortsteilen Bärstadt und Hausen v.d.H. mit vier Einbrüchen und Walluf mit zwei Einbrüchen und schlugen nach ersten Ermittlungen am gestrigen Dienstag im Zeitraum von ungefähr 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr zu. In allen Fällen hebelten die Täter an Fenstern oder Terrassentüren, um sich Zutritt in die Häuser zu verschaffen. Der insgesamt durch die Einbrüche hinterlassene Schaden einschließlich der erlangten Wertgegenstände konnte während den Tatortaufnahmen durch die Polizei noch nicht beziffert werden. Im Schlangenbader Ortsteil Hausen v.d.H. bemerkten Anwohner dann auch um ca. 20:00 Uhr zwei männliche Personen, die sich offenbar unberechtigt auf dem Nachbargrundstück aufhielten und nachdem sie angesprochen wurden, hastig in ein angrenzendes Waldstück gingen. Wie die hinzugerufene Polizei dann feststellen musste, war auf dem besagten Nachbargrundstück in das Haus eingebrochen worden. Sofort leitete die Polizei eine intensive Fahndung ein, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, jedoch konnten die zwei Tatverdächtigen nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe und erhofft sich weitere Hinweise zu den Tätern und zu einem möglichen Fluchtfahrzeug. Zeugen beschrieben die zwei Personen folgendermaßen: ein Täter sei 24-28 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, schlank, mit Dreitagebart, dunkler Jeans und dunkler Jacke. Sein Begleiter sei 17-22 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß, sehr schlank, trug eine helle und enge Jeans, eine dunkle Steppjacke, ein verkehrt herum aufgesetztes Bascecap und Sportschuhe, außerdem führte er einen großen, dunklen Rucksack mit sich. Die Hinweisaufnahme erfolgt telefonisch unter (0611) 3450 oder auch über Ihre örtlich zuständigen Polizeidienststellen.

2. Aufmerksame Nachbarn verhindern Einbruch, Taunusstein-Hahn, Kantstraße, 17.11.2018, 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr,

(sw)Wie erst gestern der Polizei mitgeteilt wurde, kam es letzten Samstag zu einem Einbruchsversuch in einem Einfamilienhaus in der Kantstraße in Taunusstein-Hahn. Die Täter suchten sich hierbei ein Haus aus, deren Bewohner offenkundig über das Wochenende nicht zu Hause weilten. Die in der unverschlossenen Garage stehende Leiter machte es den Tätern besonders einfach, an das Fenster im Obergeschoss zu gelangen. Die grobe Art und Weise jedoch, mit Hilfe eines Steins das Fensterglas einzuwerfen, brachte die aufmerksamen Nachbarn auf den Plan, die sodann nach den Rechten schauten. Dies bekamen die Täter offensichtlich mit, woraufhin sie flüchteten, ohne zuvor das Haus betreten zu haben. Aufgrund der vorherrschenden Lichtverhältnisse konnte den Nachbarn das eingeworfene Fenster nicht auffallen, von einem Einbruch ging man deshalb nicht aus. Erst gestern bemerkte die mittlerweile zurückgekehrte Bewohnerin des Hauses in den Morgenstunden den Glasschaden und meldete dies der Polizei. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 70780 entgegen.

3. Reizgas in Schule versprüht, Rüdesheim-Eibingen, Breslauer Straße, 21.11.2018, 11:20 Uhr,

(sw)Nach Mitteilung über die Rettungsleitstelle, aufgrund von versprühtem Reizgas in einer Schule in Rüdesheim-Eibingen, hat die Rüdesheimer Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Ersten Ermittlungen nach soll ein Schüler der achten Klasse ein Tierabwehrspray mit in die Gesamtschule gebracht haben. Während des Unterrichts soll es zu einer vermutlich unbeabsichtigten Freigabe des Reizstoffes gekommen sein. Wer dabei das Spray benutzt hat ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Weitere Ermittlungen zum genauen Ablauf des Sachverhaltes hat die Rüdesheimer Polizei übernommen. Bedingt durch den Reizstoff wurden vier Schüler leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein anliegendes Krankenhaus für weitere Untersuchungen verbracht.

4. Schwarzer T6-Multivan gestohlen, Eltville, Wörthstraße, 19.11.2018, 23:00 Uhr bis 20.11.2018, 09:00 Uhr,

(sw)Schockiert musste ein 48-jähriger Eltviller gestern um 09:00 Uhr feststellen, dass sein schwarzer VW Multivan, Modell T6, gestohlen wurde. An dem Wagen waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen M-XL 2070 angebracht. Das Fahrzeug war seit Montag, 23:00 Uhr, in der Eltviller Wörthstraße geparkt. Von den Tätern und dem Van fehlt bislang jede Spur. Zur Auffindung des Fahrzeugs leitete die Polizei Fahndungsmaßnahmen ein. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizeistation Eltville unter (06123) 90900 entgegen.

5. Unbekannte werfen Gedenksteine um, Aarbergen-Michelbach, Kirchstraße, bis 31.10.2018,

(sw)Wie erst gestern durch eine Online-Anzeige bei der Polizei bekannt wurde, machten sich Vandalen an Gedenksteinen in der Kirchstraße in Aarbergen-Michelbach zu schaffen. Die Gedenksteine wurden einfach durch die Täter umgeworfen, wodurch ein Schaden von knapp über 2.000 Euro entstand. Festgestellt wurde der Schaden bereits am 31.10.2018, die genaue Tatzeit ist jedoch nicht bekannt. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter (06124) 70780 zu melden.

6. Fahrzeuge zerkratzt und Reifen zerstochen, Walluf, Spessartstraße und Winkel, Hauptstraße, 19.11.2018 bis 20.11.2018,

(sw)Die unerfreuliche Entdeckung, dass jemand seinen neuwertigen Volvo XC 60 beschädigt hatte, musste ein 65-Jähriger in Walluf machen. Der in der Spessartstraße, gegenüber der Kita, abgestellte PKW wurde über die gesamte Länge der Fahrerseite mit mehreren Kratzern übersäht. Der Schaden wurde auf mindestens 2.400 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat, die sich zwischen Montag 21:00 Uhr, und Dienstag, 16:30 Uhr, ereignet haben soll, nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 90900 entgegen.

Auch in der Hauptstraße in Oestrich-Winkel wurde ein PKW stark beschädigt. In Höhe der Hausnummer 19a verursachten die Täter an einem VW Golf nicht nur Schäden in Form einer zerkratzten Beifahrertür, hier wurden zusätzlich auch noch alle vier Reifen zerstochen. Der hierbei entstandene Sachschaden beträgt etwa 400 Euro. Als Tatzeit kommt hierbei die Zeit zwischen Montag, 19:30 Uhr, und Dienstag, 07:30 Uhr, in Betracht. Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer (06722) 91120 entgegen.

7. Räumfahrzeug ausgewichen und in Gegenverkehr gefahren, Kreisstraße 707, Gemarkung Idstein-Ehrenbach, 20.11.2018, 07:35 Uhr,

(Ba)Weil sie eigenen Angaben zufolge einem Räumfahrzeug auswich, geriet nach derzeitigen Erkenntnissen eine 41-jährige Westerwälderin am Dienstagmorgen auf der K 707 bei Idstein-Ehrenbach ins Schleudern und streifte ein entgegenkommendes Fahrzeug. Sowohl am Opel Astra der Ausweichenden, als auch dem VW Passat des Unfallgegners entstand Sachschaden im Gesamtwert von 10.500 Euro.

8. Unfallflucht nach Parkrempler, Eltville, Bahnhof (Wilhelmstraße), 20.11.2018, 18:00 Uhr,

(Ba)Nicht so genau mit seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nahm es der Fahrer eines grauen Seat Ibiza am Dienstagabend am Eltviller Bahnhof. Nachdem der Mann im Wendehammer beim Rückwärtsfahren gegen das Heck eines dort parkenden Mitsubishi gestoßen war, stieg er zwar aus und besah sich den Schaden. Kurz darauf stieg er aber unverrichteter Dinge wieder ein und entfernte sich vom Unfallort. Um den Eindruck zu erwecken, er hinterlasse eine Nachricht am Fahrzeug, klemmte er einen unbeschriebenen Zettel an die Windschutzscheibe. Der Vorfall konnte jedoch durch Zeugen beobachtet werden, die der Polizei entsprechende Hinweise gaben. Die Ermittlungen aufgrund des mitgeteilten Kennzeichens dauern noch an. An dem Mitsubishi entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

9. Viele Fahrzeuge zu schnell in der 30er Zone, Rüdesheim, Bleichstraße, 21.11.2018

Durch den regionalen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Rheingau-Taunus wurde heute zwischen 09.15 Uhr und 10.45 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in Rüdesheim, Bleichstraße Höhe Haltestelle "Rheinhalle Süd" durchgeführt. Im Bereich der dortigen 30-er-Zone wurden insgesamt 302 Fahrzeuge gemessen. Insgesamt wurden 101 Verstöße festgestellt, die sich überwiegend im Verwarnungsgeldbereich befanden. Ein Pkw wurde jedoch mit einer Geschwindigkeit von 67 km/ h festgestellt, was ein Bußgeld in Höhe von EUR 160,- , einem Punkt und einem Monat Fahrverbot für den Fahrer zur Folge hat.

