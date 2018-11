POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - 1. Einbruch in Schule, Wiesbaden, Georg-August-Straße, 16.11.2018, 14:00 Uhr - 19.11.2018, 07:15 Uhr

(He)Zwischen Freitagnachmittag und gestern Morgen drangen Einbrecher in der Georg-August-Straße in eine Schule ein und verursachten einen Sachschaden von circa 1.000 Euro. Demgegenüber steht ein Wert des Diebesguts von gerade mal 20 Euro. Auf unbekannte Art und Weise drangen die Täter in zwei Lehrerzimmer ein und brachen dort circa 30 Schließfächer auf. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurde jedoch lediglich Kaffee und Milch aus einer Teeküche entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeirevier bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

2. Einbruch verspätet festgestellt, Wiesbaden-Naurod, Im Klaf, 15.11.2018, 18:10 Uhr

(He)Gestern Morgen stellen Bewohner eines in der Straße "Im Klaf" in Naurod gelegenes Einfamilienhauses fest, dass Einbrecher augenscheinlich auf das Gelände und auch in das Haus eingedrungen waren. Ersten Ermittlungen zufolge, könnte der Einbruch am vergangenen Donnerstag, 15.11.2018, gegen 18:10 Uhr passiert sein. Zu diesem Zeitpunkt nahm die Tochter des Hauses einen Lichtschein im Flur war, ordnete diesen jedoch ihrer Mutter zu. Im Erdgeschoss fand man dann eine offenstehende Terrassentür vor. Es konnte jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass diese von dem starken Wind aufgedrückt worden war. Gestern jedoch wurde ein Stück aufgeschnittener Maschendrahtzaun der Grundstücksumfriedung festgestellt. Somit muss zum derzeitigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass sich Einbrecher Zugang zum Grundstück verschafft hatten und im Anschluss ebenfalls das Hausinnere betreten hatten. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Täter steigen durch Fenster, Wiesbaden, Wilhelm-Hauf-Straße, 19.11.2018, 19:00 Uhr - 21:20 Uhr

(He)Am Montagabend stiegen Einbrecher in der Wilhlem-Hauf-Straße durch ein Fenster in eine Hochparterre-Wohnung und durchsuchten anschließend Schlaf- und Kinderzimmer nach Wertgegenständen. Mit Bargeld und Schmuck im Wert von circa 2.000 Euro flüchteten die oder der Täter unerkannt vom Tatort. Die Tat geschah zwischen 19:00 und 21:20 Uhr. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. PKW-Anhänger entwendet, Wiesbaden-Erbenheim, Oberfeld, 18.11.2018, 20:20 Uhr - 19.11.2018, 07:30 Uhr

(He)In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten unbekannte Täter einen in Erbenheim in der Straße "Oberfeld" abgestellten PKW-Anhänger inklusive zwei Auffahrrampen im Wert von über 6.000 Euro. Der Anhänger mit dem Kennzeichen WI-D 517, ein 3-Seiten Kipper der Marke Stedele stand vor dem Anwesen des Besitzers an dessen Kraftfahrzeug angehängt. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

5. Werkzeug aus PKW entwendet, Wiesbaden-Dotzheim, Schönbergstraße, Dolomitenstraße, 16.11.2018 - 19.11.2018

(He)Gestern Morgen wurden bei der Polizei zwei Einbruchsdiebstähle angezeigt, bei denen aus Fahrzeugen Maschinen und Werkzeug im Wert von circa 2.000 Euro entwendet wurden. Darüber hinaus entstand noch ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Ein VW Caddy stand in der Schönbergstraße und wurde zwischen Freitagnachmittag und gestern, 06:45 Uhr aufgebrochen. In der Dolomitenstraße war ein Mercedes Vito das Ziel der Täter. Dort wurden im Verlauf der Nacht von Sonntag auf Montag Handwerkszeuge und Werkzeugkisten aus dem Laderaum entwendet. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Ladendieb mit Gürtel gewürgt, Wiesbaden, Bleichstraße, Platz der Deutschen Einheit, 19.11.2018, 17:30 Uhr

(He)Nachdem ein Ladendieb gestern Abend aus einem Bekleidungsgeschäft zwei Jacken entwendet hatte und auf seiner Flucht von einem Mitarbeiter des Geschäftes gestellt wurde, würgte dieser ihn mit einem Gürtel. Der Diebstahl fiel gegen 17:30 Uhr auf und der 42-Jährige Angestellte verfolgte den 18-jährigen Dieb. Auf dem Platz der Deutschen Einheit endete dann die Flucht und es kam zu dem Übergriff seitens des 42-Jährigen. Dies hat zur Folge, dass nun auch gegen ihn wegen einer gefährlichen Körperverletzung ermittelt wird.

7. 3.500 Sachschaden für 40 Euro Beute, Mainz-Kastel, Boelckestraße, 18.1.2018, 12:00 Uhr

(He)Gestern knackte ein unbekannter Täter in der Boelckestraße auf dem Gelände einer Tankstelle einen Staubsaugerautomaten und verursachte dabei einen Sachschaden von circa 3.500 Euro. An Beute erlangte er jedoch nur 40 Euro aus dem Inneren des Automaten. Eine Beschreibung des Täters liegt nicht vor. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

8. Scheiben an fahrendem Bus zerstört - Zeugen / Fahrgäste gesucht! Wiesbaden, Langeooger Straße, 16.11.2018, 19:24 Uhr

(He)Am Freitagabend wurden in der Langeooger Straße an einem fahrenden Linienbus zwei Seitenschieben zerstört und dabei ein Sachschaden von circa 2.000 Euro verursacht. Ersten Ermittlungen zufolge wurde durch unbekannte Täter auf bis dato unbekannte Art und Weise von außen auf die Scheiben eingewirkt und diese dadurch komplett zerstört. Der Bus war um 19:24 Uhr zwischen den Haltestellen "Juister Straße" und Nordstrander Straße unterwegs, als es plötzlich zwei laute Schläge gab und zwei Scheiben auf der linken Seite zersplitterten. Bedingt durch die Dunkelheit konnten außerhalb des Busses keine Wahrnehmungen gemacht werden. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich bereits einige Fahrgäste aus dem Bus. Diese und auch andere Zeugen werden gebeten, sich bei dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

Straftaten

1. Einbruchsversuche in Niedernhausen und Schlangenbad, Niedernhausen-Oberjosbach, Schlangenbad-Georgenborn, 14.11.2018, 09:30 Uhr - 19.11.2018, 09:20 Uhr,

(Ba)Unbekannte Täter versuchten in der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen in Niedernhausen in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Hierfür schlugen sie ein kleines Loch in die Scheibe des Wohnzimmerfensters, durch welches im Anschluss der Griff erreicht und geöffnet werden konnte. Beute konnten die Einbrecher indes keine machen. Der Tatort in der Wiesenstraße wurde unverrichteter Dinge wieder verlassen. Da die zerstörte Scheibe aber dennoch ersetzt werden muss, entstand ein Schaden von ca. 150 Euro. Wer in diesem Fall Hinweise geben kann oder andere Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei Idstein unter (06126)-9394-0 in Verbindung zu setzen. Die Urlaubszeit von Bewohnern eines Einfamilienhauses wollten Langfinger in der Schloßallee in Georgenborn ausnutzen. Nachdem man erfolglos versucht hatte, das schmiedeeiserne Gitter im Souterrain aus der Verankerung zu hebeln, ergriff man ohne Diebesgut die Flucht. Ob für den Abbruch das unüberwindbare Gitter, oder aber vielleicht durch den Lärm des Aufstemmens aufmerksam gewordene Nachbarn verantwortlich waren, lässt sich nicht abschließend klären. Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt in dieser Sache Hinweise und Beobachtungen unter (06124)-7078-0 entgegen.

2. Schule und Kiosk beschmiert, Eltville am Bahnhof, Taunusstein-Wehen, Silberbachschule (Mainzer Allee), 16.11.2018, 15:00 Uhr - 19.11.2018, 07:15 Uhr,

(ho)An zwei Gebäuden im Rheingau-Taunus-Kreis kam es in den zurückliegenden Tagen zu Beschmutzungen durch Farbschmierereien. An der Silberbachschule in Wehen überkletterten Schmutzfinken die Umzäunung des Geländes, um in Silber und Gold Sprühfarbe an die Wand zu sprühen. Die Tat lässt sich zeitlich nicht genau eingrenzen, muss aber zwischen Schulschluss am Freitag (15:00 Uhr) und Montagmorgen geschehen sein. Zwei Sprühdosen und eine Atemschutzmaske konnten vor Ort sichergestellt werden. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Taunusstein unter (06128)-9202-0 in Verbindung zu setzen.

Auch der Besitzer des Bahnhofskiosks in Eltville in der Wilhelmstraße musste am Montagmorgen eine unschöne Entdeckung machen. Beim Eintreffen an seinem Geschäft stellte der 31-Jährige mehrere Farbschmierereien an den Außenwänden fest. Bei der späteren Auswertung der Videokamera stellte sich heraus, dass die Täter zunächst die Kameralinse besprüht hatten, um dann unerkannt die Wände zu verunstalten. Der Schaden für den Besitzer wird auf rund 1.500 Euro taxiert. Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen oder andere Hinweise in diesem Zusammenhang der Polizei Eltville unter (06123)-9090-0 mitzuteilen.

Verkehrsunfälle

1. Zu weit rechts gefahren - Fußgänger verletzt, Eltville, Wallufer Straße, 19.11.2018, 16:35 Uhr,

(Ba)Schmerzhafte Folgen hatte das Beladen eines geparkten Pkw für einen 23-jährigen Wiesbadener in Eltville. Als der junge Mann mit seiner linken Hand die hintere Tür seines Wagens öffnete, streifte ihn und sein Fahrzeug ein älterer Herr in dessen Toyota. Der 82-Jährige, der die Wallufer Straße in Richtung Eltville-Stadtmitte befuhr, war aus unbekannten Gründen auf seiner Fahrbahn zu weit nach rechts gekommen und hatte den Geschädigten und dessen Auto touchiert. Hierdurch wurde der junge Wiesbadener an der Hand verletzt und musste vor Ort durch Sanitäter behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 2.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizei Eltville übernommen.

2. Trunkenheitsfahrt mit Unfallflucht, Eltville, B42 - Höhe Schloss Rheinhartshausen, 19.11.2018, 20:05 Uhr,

(Ba)Einem aufmerksamen Autofahrer auf der B42 zwischen Eltville und Rüdesheim ist es zu verdanken, dass ein unter Alkoholeinfluss stehender Unfallverursacher zur Rechenschaft gezogen werden kann. Der 38-jährige Beschuldigte war am Montagabend gegen 20:00 Uhr in Höhe Eltville-Erbach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Leitplanke touchiert. Anstatt an gesicherter Stelle anzuhalten und die Polizei zu verständigen, wie es richtig gewesen wäre, fuhr die Person weiter und fiel dem dahinterfahrenden Zeugen durch besorgniserregende Schlangenlinien auf. Dieser kontaktierte daraufhin die Polizei, welche das Fahrzeug in Rüdesheim einer Kontrolle unterziehen konnte. Neben den Beschädigungen aufgrund des Streifens der Leitplanke wurde durch eine Atemalkoholkontrolle festgestellt, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein wurde daraufhin beschlagnahmt. Außerdem entstand an Leitplanke und Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

