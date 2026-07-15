POL-OF: Vermisste ist wieder da

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots) - 1. E-Scooter sichergestellt und Ermittlungsverfahren gegen 15-Jährigen eingeleitet - Nidderau (me) Er soll mit einem deutlich zu schnellen E-Scooter unterwegs gewesen sein: So die Vorwürfe gegen einen 15-Jährigen aus dem Main-Kinzig-Kreis, den Beamte der Polizeistation ...

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