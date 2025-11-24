Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisstensuche

Langen (ots)

Vermisstensuche nach Anne Birgitte Marie Stummel

(fg) Wo ist Anne Birgitte Marie Stummel aus Langen? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 92 Jahre alten Vermissten.

Frau Stummel wurde zuletzt am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr, im Fasanenweg gesehen. Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Für gewöhnlich bewege sich die Gesuchte auf den ihr bekannten, asphaltierten Wegen im Wohngebiet zwischen dem Fasanenweg und der Bahnstraße in Langen. Die Vermisste ist etwa 1,63 Meter groß, hat eine schlanke Statur und längere Haare. Informationen zur Bekleidung zum Zeitpunkt ihres Verschwindens liegen nicht vor.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Frau Stummel geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 bei der Polizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild der Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: privat)

Offenbach, 24.11.2025, Pressestelle, Felix Geis

