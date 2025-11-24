POL-OF: Vermisstensuche

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Langen (ots)

Vermisstensuche nach Anne Birgitte Marie Stummel

(fg) Wo ist Anne Birgitte Marie Stummel aus Langen? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 92 Jahre alten Vermissten.

Frau Stummel wurde zuletzt am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr, im Fasanenweg gesehen. Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Für gewöhnlich bewege sich die Gesuchte auf den ihr bekannten, asphaltierten Wegen im Wohngebiet zwischen dem Fasanenweg und der Bahnstraße in Langen. Die Vermisste ist etwa 1,63 Meter groß, hat eine schlanke Statur und längere Haare. Informationen zur Bekleidung zum Zeitpunkt ihres Verschwindens liegen nicht vor.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Frau Stummel geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 bei der Polizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild der Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: privat)

Offenbach, 24.11.2025, Pressestelle, Felix Geis

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

