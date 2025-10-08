PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Aaliyah Rain Schwanengel?

  • Bild-Infos
  • Download

Gelnhausen / Darmstadt (ots)

(cb) Wo ist Aaliyah Rain? Das fragt die Kriminalpolizei in Gelnhausen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 16 Jahre alten Vermissten aus Gelnhausen.

Aaliyah Rain ist etwa 1,65 Meter groß und von kräftiger Statur. Die Teenagerin hat kurze, dunkle Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen grauen Pullover und ein schwarzes T-Shirt. Die Gesuchte wurde zuletzt am Dienstagabend (7. Oktober), gegen 19.40 Uhr, im Bereich des Klinikums Gelnhausen im Herzbachweg gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in Darmstadt aufhält.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Aaliyah Rain Schwanengel geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 08.10.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

