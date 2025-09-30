Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Binamen A. aus Hilders?

Bild-Infos

Download

Langenselbold und Rodenbach (ots)

Wir verweisen auf nachfolgende Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen:

Hilders. Seit Samstag (27.09.) wird der 14-jährige Binamen A. vermisst. Der Junge wurde zuletzt gegen 16.30 Uhr in der Marienstraße in Hilders gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Die polizeilichen Ermittlungen deuten darauf hin, dass sich der Junge möglicherweise im Bereich Langenselbold beziehungsweise Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis) aufhält. Er kann wie folgt beschrieben werden: circa 160 cm, schlanke Statur, schwarze, kurze und nach vorne gegelte Haare. Alle bisherige Fahndungs- /Suchmaßnahmen verliefen ergebnislos, weshalb die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet:

Wer Hinweise zur vermissten Person geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/9612-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Foto beigefügt(Quelle: privat).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell