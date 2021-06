Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 27.06.2021

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Balkon drohte herunterzustürzen - Mühlheim

Am Samstag, gegen 16 Uhr, bemerkten Passanten in der Bahnhofstraße, in Höhe der einstelligen Hausnummern, dass sich Teile von einem Balkon aus dem 4. Obergeschoss lösten und meldeten dies der Rettungsleitstelle. Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten fest, dass der Balkon drohte herunterzustürzen und demontierten ihn deshalb. Die Bahnhofstraße musste in diesem Bereich für etwa 5 Stunden gesperrt werden.

Bereich Main-Kinzig

Die Autobahnpolizei berichtet:

Autokorso im Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft 2020

Nach dem Sieg der italienischen Nationalmannschaft über Österreich kam es in verschiedenen Städten im Bereich des Polizeipräsidiums Südosthessen zu Jubelfeiern und Autokorso. So wurden in Neu-Isenburg circa 300 Personen und etwa 100 Fahrzeuge gemeldet, in Offenbach 300Pers./100-150Fzg., in Hanau 150Pers./70-80Fzg., in Gelnhausen 100Pers./30Fzg. und in Wächtersbach 50Pers./keine Angaben zu Fzg. Alle Feiern verliefen friedlich. Es kam in diesem Zusammenhang zu vereinzelten Anzeigen wegen Ruhestörung.

Besonderes Vorkommnis: Im Rahmen des Autokorsos in Neu-Isenburg kam es in der Frankfurter Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Ein 18-Jähriger aus Langen fuhr hierbei auf das Fahrzeug einer italienischen Familie aus Dreieich auf. Die Leichtverletzten konnten nach kurzer Behandlung noch vor Ort entlassen werden. An beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Offenbach am Main, 27.06.2021, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

