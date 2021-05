Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Die Polizei zieht um - Wichtige Informationen für Bürgerinnen und Bürger

Offenbach (ots)

Umzug ins neue Präsidialgebäude rückt in großen Schritten näher - Wichtige Informationen für Bürgerinnen und Bürger - Offenbach

(fg) Der Umzug in das neue Präsidialgebäude des Polizeipräsidiums Südosthessen, der von Ende Juli bis Anfang August erfolgen soll, rückt in großen Schritten näher. Dahingehend möchten wir den Bürgerinnen und Bürgern bereits heute einige wichtige Informationen mitteilen. Mit dem Umzug in das neue Präsidialgebäude an die Anschrift "Spessartring 61" wird die Liegenschaft in der Geleitsstraße 124 aufgegeben. Auch die beiden Polizeireviere in der Mathildenstraße und der Berliner Straße, die für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Offenbach unter anderem als Anlaufpunkt zur Anzeigenaufnahme galten, werden umziehen. Das moderne Gebäude im "Spessartring 61", das auf einer Fläche von über 36.000 qm gebaut wurde, wird Platz für etwa 900 Beschäftigte bieten. Polizeipräsident Eberhard Möller freut sich auf den Umzug und sagt: "Durch den Umzug in das neue Präsidialgebäude wird nicht nur die bisher meist prekäre Unterbringungssituation für viele Polizeidienststellen beseitigt. Vielmehr schafft die zukünftig zentrale Unterbringung die verbesserte Voraussetzung für eine weiterhin erfolgreiche Polizeiarbeit, auch und gerade mit Blick auf die Zukunft." Der Großteil der künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Polizeipräsidium wird aus 50 einzelnen Dienststellen kommen, welche derzeit noch auf elf Standorte im gesamten Dienstgebiet verteilt sind. Die beiden jetzigen Stadtreviere werden ab August zum "Polizeirevier Offenbach" zusammengelegt. Dieses wird rund um die Uhr unter der Rufnummer 069 8098 - 5100 zu erreichen sein. Ab dem 02.08.2021 wird die Erstattung von Anzeigen im Polizeirevier Offenbach im Spessartring möglich sein. Auch der Kriminaldauerdienst, 24 Stunden besetzt und zuständig für Tatortaufnahme und Unterstützung anderer Kommissariate, zieht mit in das neue Gebäude. Künftig gehen alle Notrufe aus dem gesamten Main-Kinzig-Kreis und aus Stadt und Landkreis Offenbach direkt in der Leitstelle des neuen Präsidiums ein. Von dieser Zentralisierung werden die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar profitieren: mit einem hochmodernen PC-gestützten "Einsatzführungssystem" können sämtliche Streifenwagen im gesamten Dienstgebiet disponiert werden. Vor dem neuen Präsidialgebäude ist eine Bushaltestelle des ÖPNV eingerichtet worden, welche bereits jetzt von der Buslinie 107 angefahren wird. Der Hauptbahnhof bzw. die S-Bahn-Haltestelle "Offenbach-Ost" liegen keine zwei Kilometer entfernt. Das Präsidialgebäude befindet sich direkt an der Bundesstraße 43 (Spessartring). Für Besucherinnen und Besucher, die mit einem Fahrzeug anreisen, stehen Besucherparkplätze zur Verfügung. Wichtige Hinweise: Aktuelle Hinweise und Informationen, den Umzug betreffend, werden Sie auf der Internetseite der Polizei Hessen (Rubrik: Polizei Südosthessen) unter www.polizei.hessen.de finden. Zudem informieren wir Bürgerinnen und Bürger über unsere Social-Media-Kanäle:

Instagram: @polizei_soh

Twitter: polizei_soh

Facebook: Polizei Südosthessen

Während der Umzugsphase kann es zu kurzzeitigen Service-Einschränkungen für Bürgerinnen und Bürger kommen. Diese werden wir so gering wie möglich halten. Der Notruf 110 ist jederzeit uneingeschränkt erreichbar. Der Flyer, der ab heute unter anderem auch in der Berliner Straße und der Mathildenstraße ausliegt, ist der Meldung als PDF-Datei beigefügt.

Offenbach, 28.05.2021, Pressestelle, Felix Geis

