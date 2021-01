Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Blitzermeldung: Bitte seien Sie achtsam und fair unterwegs!

OffenbachOffenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 2. Kalenderwoche 2021

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits. Bitte passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Witterungs- und Straßenverhältnissen an!

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern ein gutes neues Jahr und dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

11.01.2021: L 3299, Gemarkung Schlüchtern, in Richtung AS Schlüchtern-Nord; BAB A 66, Hanau in Richtung Fulda, AS Bad Soden-Salmünster;

12.01.2021: L 3416, Gemarkung Hainburg, Obertshausen in Richtung Hainburg; L 3008, Gemarkung Hanau, Mittelbuchen in Richtung Kesselstadt, B 45, Gemarkung Hanau, Dieburg in Richtung Hanau, Ausbauende Steinheim;

13.01.2021: L 3484, Gemarkung Rodenbach, Rodenbach in Richtung Hanau-Wolfgang; L 3262, Gemarkung Dreieich, Buchschlag in Richtung Zeppelinheim; L 3347, Gemarkung Nidderau, Ostheim in Richtung Limeshain; B 45, Gemarkung Hanau, Dieburg in Richtung Hanau, Ausbauende Steinheim

14.01.2021: Offenbach, Bischofsheimer Weg; K 174, Gemarkung Dietzenbach, Rodgau in Richtung Dietzenbach; Hanau-Großauheim, Vosswaldestraße; L 3001, Gemarkung Offenbach, Dietzenbach in Richtung Offenbach; B 45, Gemarkung Hanau, Dieburg in Richtung Hanau, Ausbauende Steinheim;

15.01.2021: B 45, Gemarkung Hanau, Dieburg in Richtung Hanau, Ausbauende Steinheim;

16. und 17.01.2021: B 45, Gemarkung Hanau, Dieburg in Richtung Hanau, Ausbauende Steinheim.

Offenbach, 08. Januar 2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

