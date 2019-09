Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 25. September 2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Kein Beitrag

Bereich Main-Kinzig

1. Feuerwehr steht vor zugeparkten Straßen - Schöneck

(neu) Bei einem Einsatz am Dienstabend in der Friedhofstraße hatte die Schönecker Feuerwehr einmal mehr mit zugeparkten Straßen zu kämpfen. Vorausgegangen war ein medizinischer Notfall, bei dem ein Anwohner umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden sollte. Um ihn aus seiner Wohnung nach draußen bringen zu können, wurde eine Drehleiter angefordert. Für das große Feuerwehrfahrzeug war das Durchkommen zur Einsatzstelle jedoch von parkenden Fahrzeugen erschwert. Die Maintaler Polizei musste erst die Halter ermitteln, damit diese ihre Wagen zur Seite fuhren. Die Rettungskräfte betonen daher, dass jeder in die Lage kommen kann, schnelle Hilfe zu benötigen. Daher müssen an Engstellen die bestehenden Halteverbote unbedingt eingehalten werden.

2. Autodiebe stahlen BMW - Schöneck/Büdesheim

(fg) Einen blauen BMW 440i schnappten sich unbekannte Autodiebe in der Nacht zum Dienstag von seinem Abstellplatz in der Straße Hanauer Pfad in Büdesheim. Der Besitzer hatte seinen BMW mit MKK-Kennzeichen am Montagabend, gegen 22 Uhr, im Bereich der 20er-Hausnummern in seinem Hof abgestellt. Am Dienstag-morgen, gegen 7 Uhr, fand er eine leere Parklücke vor. Um an den Wagen zu gelangen, hatten die Unbekannten zuvor das Schiebetor der Hofeinfahrt geöffnet. Die Hanauer Kripo hat die Ermittlungen übernommen, das Auto zur Fahndung ausgeschrieben und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Schaden verursacht und geflüchtet - Zeugensuche - Schöneck/Kilianstädten

(as) 2.500 Euro Sachschaden ist das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagmorgen, gegen 8.30 Uhr, ereignete. Nach Zeugenaussagen soll es sich bei dem Unfallverursacher um einen Sattelzug mit einer roten Zugmaschine gehandelt haben. Der bislang unbekannte Fahrer des Lastkraftwagens befuhr die Straße "Am Brühl" in Kilianstädten. An der Kreuzung Am Brühl/Büdesheimer Straße bog der Unbekannte vermutlich in einem zu engen Bogen ab und blieb mit dem Fahrzeugheck an einer Straßenlaterne und einem Gartenzaun hängen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Unfallfluchtermittlern zu melden.

Offenbach, 25.09.2019, Pressestelle, Rudi Neu

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell