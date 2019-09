Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 24. September 2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Dachstuhlbrand im Neubau - Offenbach

(aa) Am frühen Dienstag brannte in der Elisabethenstraße an einem vierstöckigen Neubau der Dachstuhl. Während des Feuers gegen 1.45 Uhr waren mehrere Knallgeräusche zu hören, da vermutlich gelagerte Gasflaschen explodierten. Das im Bau befindliche Gebäude ist nicht bewohnt und es waren nach derzeitigen Erkenntnissen keine Arbeiter im Haus. Nach erster Schätzung liegt der Schaden bei 200.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

GAW/1113722/2019

Main-Kinzig-Kreis

Offenbach, 24.09.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

