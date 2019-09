Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 24.09.2019

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Radfahrer nach Zusammenstoß gesucht - Hanau

(as) Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Neuwirtshäuser Straße, bei dem zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen waren und ein 12-jähriger Junge verletzt wurde, sucht die Polizei nun nach dem anderen Unfallbeteiligten. Nach ersten Erkenntnissen waren beide Radler gegen 7.30 Uhr auf dem Radweg entlang der Bundesstraße 8 zwischen Hanau Wolfgang und Hanau Großauheim/Waldsiedlung unterwegs und kamen sich entgegen. Kurz vor der Ampel in Höhe der Neuwirtshäuser Straße stießen die Radler aus bislang unbekannter Ursache zusammen. Dabei verletzte sich der Junge aus Rodenbach am Mittelfinger und erlitt Abschürfungen und Prellungen. Der Unfallbeteiligte war nach dem Unfall weggefahren; zuvor soll er sich noch den Namen des Jungen notiert haben. Der Mann, der vermutlich mit einem grauen E-Bike unterwegs war, soll 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und eine normale Statur gehabt haben. Der Unbekannte trug eine Brille sowie einen Fahrradhelm und hatte kurze rot-orangene Haare. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, insbesondere nach einer etwa 40 Jahre alten Frau die das Unfallgeschehen aus ihrem Auto beobachtet haben soll. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer der Unfallfluchtgruppe: 06183 91155-0.

Offenbach, 24.09.2019, Pressestelle, Alexander Schlüter

