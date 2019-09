Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 10. September 2019

Fahndung nach tätlicher Auseinandersetzung dauert an - Langen

(aa) Nach einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen in der Darmstädter Straße (wir berichteten) läuft die Fahndung nach dem Täter. Dieser soll gegen 4.40 Uhr auf der Straße zwei Männer verletzt haben. Der 24-jährige Frankfurter und der 26 Jahre alte Langener kamen mit zum Teil schweren Schnitt- und Stichverletzungen in Krankenhäuser; Lebensgefahr besteht nach bisherigen Erkenntnissen nicht und der 26-Jährige konnte die Klinik mittlerweile verlassen. Der Täter soll in einem silbernen Auto (Fünftürer) geflüchtet sein. Nach ihm wird gefahndet. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Offenbacher Kriminalpolizei bitten um Hinweise zum Gesuchten unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 10.09.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

