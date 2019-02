Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 13. Februar 2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Einbruch in Apotheke - Offenbach

(aa) Einbrecher, die in der Nacht zum Dienstag in der Frankfurter Straße in eine Apotheke eingedrungen waren, hatten es offensichtlich auf das Geld in den Kassen abgesehen. Zwischen 19.15 und 8 Uhr hatten die Diebe die Eingangstür aufgehebelt und anschließend das Wechselgeld aus den Kassen eingesackt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im Bereich der 70er-Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Polizei nimmt mutmaßlichen Exhibitionisten fest - Mühlheim

(aa) Polizeibeamte nahmen am Dienstagvormittag am Bahnhof einen Mann vorläufig fest, der sich gegen 11.50 Uhr in der Dammstraße vor einer Frau entblößt haben soll. Eine aufmerksame Mühlheimerin hatte die Polizei alarmiert, so dass die Streife kurz darauf den Verdächtigen dingfest machen konnte. Der 53-Jährige aus Wächtersbach wurde zwar nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen, muss nun allerdings mit einem Strafverfahren wegen mutmaßlich exhibitionistischer Handlungen rechnen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kripo Offenbach.

3. 18-Jähriger soll Jugendliche bedroht haben - Mühlheim

(aa) Mühlheimer Polizeibeamte nahmen am Dienstag einen weiteren Mann vorläufig fest. Gegen 21.25 Uhr ereignete sich in der Friedensstraße ein Vorfall, zu dem die Hintergründe noch unklar sind. Der 18-Jährige soll auf drei Jugendliche zugegangen sein und diese bedroht haben, wobei er ein Messer gezeigt haben soll. Zudem hätte er zwei der Mühlheimer geschubst. Kurz darauf wurde der Verdächtige festgenommen; nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Nach erster Befragung gaben die Jugendlichen an, den 18-Jährigen noch nie gesehen zu haben. Die Offenbacher Ermittlungsgruppe ermittelt nun wegen Verdachts der Bedrohung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 auf der Mühlheimer Wache zu melden.

4. Einbruch in Erdgeschosswohnung - Mühlheim

(av) Unbekannte brachen am Montag in eine Erdgeschosswohnung im Robert-Bosch-Weg (40er-Hausnummern) ein und entwendeten Schmuck. Zwischen 16 und 21.15 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und drangen dadurch in die Wohnung ein. Sie durchsuchten alles und nahmen ihre Beute an sich, ehe sie durch die Balkontür flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Dieb mit Fellkapuze flüchtet auf Fahrrad - Dreieich

(av) Am Dienstagmittag entwendete ein Dieb eine Handtasche aus einem in der Frankfurter Straße abgestellten Auto; die Polizei sucht Zeugen. Gegen 12.45 Uhr schlug der Langfinger das Beifahrerfenster eines auf Höhe der Hausnummer 35 geparkten VW Sharans ein, griff hindurch und nahm die Tasche samt Inhalt vom Beifahrersitz. Anschließend flüchtete er auf einem Fahrrad und bog in die Westendstraße ab. Der Dieb oder die Diebin war mit einer schwarzen Steppjacke bekleidet, deren Kapuze mit Fellrand versehen war. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Führerschein und Ausweis waren gefälscht - Autobahn 45 / Langenselbold

(neu) Einer 26 Jahre alten Frau aus Neuberg wirft die Autobahnpolizei seit Dienstag vor, mit einem gefälschten Führerschein und einem ebenso gefälschten Ausweis unterwegs gewesen zu sein. Bei einer Routinekontrolle gegen 20.45 Uhr auf der Autobahn 45 in Höhe der Ausfahrt Langenselbold-West zeigte die Verdächtige polnische Dokumente vor, welche nach Ansicht der Beamten gefälscht sind. Insofern steht die 26-Jährige im Verdacht, sich ohne gültigen Führerschein ans Steuer ihres grauen VW Golf gesetzt zu haben. Die Beamten erstatteten Strafanzeige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung beziehungsweise des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen dauern hierzu an.

2. Diebstahl auf Parkplatz: Wichtige berufliche Dokumente fehlen jetzt - Bruchköbel

(aa) Die Beamten des Polizeipostens Bruchköbel ermitteln derzeit in einem Fall, der für den Bestohlenen weiterreichende Auswirkungen hat. Der Diebstahl ereignete sich bereits am Freitagabend, zwischen 18.30 und 19 Uhr, in der Römerstraße auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes. Ein Kunde hatte für einen Moment draußen seinen Einkaufswagen nicht im Blick, was ein windiger Dieb ausnutzte und sich dessen Herrentasche schnappte. Den Verlust seiner Tasche bemerkte der Bruchköbeler erst, als der Täter schon weg war. In dieser Tasche befanden sich neben Geld äußerst wichtige private und vor allem berufliche Dokumente, die jedoch für andere ohne Wert sind. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.

3. Zwei Frauen bei Unfall schwer verletzt - Biebergemünd

(av) Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 276 sind am Dienstagnachmittag zwei Frauen schwer verletzt worden. Gegen 15.45 Uhr fuhr eine 33-Jährige mit ihrem VW Touran von Biebergemünd-Kassel kommend in Richtung Lanzingen. Sie wollte in den Höchster Weg nach links abbiegen, verringerte deswegen ihre Geschwindigkeit und soll auch den Blinker gesetzt haben. Eine hinter ihr in einem Opel Corsa fahrende 71-Jährige bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr dem Touran auf. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Frauen schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 6.500 Euro geschätzt.

4. Einbruch durchs Kellerfenster - Freigericht

(av) Unbekannte brachen zwischen Sonntag und Dienstag in ein Wohnhaus in der Theodor-Heuss-Straße (20er-Hausnummern) ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zwischen Sonntag, 9 Uhr und Dienstag, 19 Uhr, hebelten die Einbrecher ein Kellerfenster auf und drangen dadurch in die Behausung ein. Sie durchsuchten alles und nahmen ihre Beute an sich, ehe sie in unbekannte Richtung flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

5. Falsche Polizisten riefen an - Steinau

(neu) Falsche Polizeibeamte haben am Dienstagvormittag bei mehreren Anwohnern in Steinau angerufen und versucht, an deren Wertsachen zu gelangen. In keinem der bekannt gewordenen Fälle ist dies den Ganoven allerdings gelungen. Gleichwohl geht die Polizei davon aus, dass es zu weiteren Anrufen kommen kann und warnt daher einmal mehr die Bevölkerung vor dieser dubiosen Masche. Im aktuellen Fall sprach der männliche Anrufer, der sich als Polizeibeamter ausgab, von der angeblichen Festnahme von Einbrechern. Diese hätten Zettel mit Adressen und Bankdaten von Steinauer Anwohnern aus der Sudetenstraße, der Von-Welsberg-Straße und der Dreiturmstraße einstecken gehabt. Um deren Wertsachen nun vermeintlich in Sicherheit zu bringen, würde ein Polizeibeamter diese in Empfang nehmen und verwahren. Die Kripo Gelnhausen rät in solchen Fällen zu besonderer Wachsamkeit, da es sich bei den Anrufern eindeutig um Betrüger handelt. Die "echte" Polizei fragt niemals telefonisch nach Bargeld oder Wertsachen oder nimmt diese gar in Empfang. Die Angerufenen sollen auf jeden Fall sofort auflegen und den Vorfall der Polizei über die Notrufnummer 110 melden.

Offenbach, 13.02.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

