POL-OF: Pressebericht Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 25.11.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

Wohnungseinbrüche - Dreieich

Gestern, in der Zeit zwischen 16 Uhr bis Mitternacht, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in fünf Wohnungen in der Stettiner Straße, Liebknecht- und August-Bebel-Straße ein. In den Wohnungen durchsuchten die mutmaßlichen Einbrecher zumeist Schränke und Schubladen nach Wertsachen. In einigen Wohnungen fielen den Ganoven Bargeld, Kreditkarten und Schmuck in die Hände; der entstandene Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Euro-Betrag. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme und Befragungen in der Nachbarschaft liegen nachstehend, folgende Täterhinweise vor: Männliche, schlanke Täter mit einem auffällig schlaksigen Gang. Bekleidet waren sie mit einem schwarzen Trainingsanzug und trugen Basecaps mit dem Schild nach hinten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Die Polizei geht mit uniformierten und zivilen Streifen gegen Einbrecher vor. Doch sie kann nicht überall sein. Daher bittet sie um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sobald Sie in Ihrem Wohngebiet oder Ihrer Straße unbekannte Fahrzeuge oder Personen bemerken, die sich auffällig verhalten, greifen Sie berherzt zum Telefonhörer und verständigen die Polizei unter der 110. Bevölkerung und Polizei können so gemeinsam gegen Diebe und Einbrecher vorgehen.

Lenkrad und Armaturenbrett ausgebaut - Rödermark

In der Zeit zwischen dem 14. und 23.11. haben unbekannte Täter aus einem BMW Cabrio das Lenkrad samt Airbag und das Armaturenbrett ausgebaut. Der Geschädigte hatte seinen BMW im Edith-Stein-Weg geparkt. Die Diebe schnitten das Verdeck auf und verschafften sich so Zugang zum Innenraum. Hinweisgeber, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kripo unter 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

Bereich Main-Kinzig

Automarder am Werk - Hanau

Von Freitag (23.11.), 8 Uhr, bis Samstag (24.11.), 10 Uhr, waren in Kesselstadt unbekannte Täter unterwegs. Sie machten sich in der Kleinfellerstraße, Hochstädter Landstraße und Burgallee an drei abgestellten Fahrzeugen zu schaffen. Die Art und Weise, wie sie in die Kraftwagen kamen, ist identisch. Sie schlugen jeweils eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang zum Innenraum der Autos. Hier durchwühlten die Ganoven zumeist die Handschuhfächer. Ob etwas entwendet wurde, kann zurzeit nicht gesagt werden. Es entstand Sachschaden. Zeugen, denen in der fraglichen Tatzeit und den Straßenzügen möglicherweise etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 bei der Kripo in Hanau zu melden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

Offenbach am Main, 25.11.2018, Michael Schöfer, PvD

