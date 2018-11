POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 24.11.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Wohnungseinbruch in Dreieich- Götzenhain In der Zeit von Donnerstagnacht bis Freitagabend wurde von Unbekannten in eine Wohnung in Dreieich- Götzenhain in der Straße "Im Längerroth" eingebrochen. Die Täter begaben sich auf das Grundstück des Hauses, wo sie auf der von der Straße abgewandten Seite ein Fenster aufhebelten und so in die im EG befindliche Wohnung eindringen konnten. Nach dem Durchsuchen der Zimmer entkamen die Täter unerkannt, die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Da kurz zuvor Nachbaren einen weißen Lieferwagen mit verdächtigen "Gestalten" bemerkten, bittet die Kriminalpolizei in Offenbach Personen, die ergänzende Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Keine Meldung

Offenbach am Main, 24.11.2018, Baum PvD

