POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 23.11.2018

1. Nur zehn Minuten geparkt... - Offenbach

(aa) Gerade mal zehn Minuten hatte eine Toyota-Fahrerin ihren Wagen am Dienstagnachmittag auf einem Discounter-Parkplatz in der Rowentastraße für ihren Einkauf abgestellt. Als die 64-Jährige gegen 14.20 Uhr zurückkam, war die Heckklappe des Toyota komplett zerkratzt. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte den Wagen vermutlich beim Vorbeifahren geschrammt und sich nicht weiter um den Schaden von fast 5.500 Euro gekümmert. Daher kümmern sich jetzt die Ermittler der Unfallfluchtgruppe um den Fall. Diese bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Einbruch in Kindertagesstätte - Offenbach

(fg) In eine Kindertagesstätte in der Ziegelstraße sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen ließen sie eine Digitalkamera und Schokolade mitgehen. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 19 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und kletterten durch diese in den Innenraum. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und flohen über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo in Offenbach zu melden.

3. Wer sah den Transporter davonfahren? - Dietzenbach

(fg) Mit Kratzern in der Heckstoßstange fand eine 29-Jährige aus Groß-Gerau ihren auf einem Parkplatz in der Rathenaustraße abgestellten VW am Donnerstagmorgen vor; der Verursacher war bereits davongefahren. Die junge Frau hatte ihren schwarzen Arteon am Vorabend auf dem Gelände des Discounters (30er-Hausnummern) geparkt. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich jedoch am Donnerstagmorgen, gegen 6.40 Uhr, da eine Zeugin einen weißen Transporter mit spanischem Kennzeichen sah, der gegen den VW gefahren ist. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0.

4. Polizei sucht dringend weitere Zeugen zu einer Unfallflucht - Fahrradfahrerin wurde schwer verletzt - Mainhausen

(aa) Eine Fahrradfahrerin wurde am Freitagmorgen bei einem Unfall an der Kreuzung Rathausstraße/Heinrich-Heine-Straße schwer verletzt. Eine etwa 25 Jahre alte Auto-Fahrerin hatte gegen 9.15 Uhr offensichtlich die Vorfahrt der 80-Jährigen nicht beachtet. Zudem waren laut ersten Hinweisen die Scheiben an dem weißen neueren Fahrzeug nicht vom Eis freigekratzt. Die Seniorin fiel über die Motorhaube und stürzte zu Boden. Die Verursacherin stieg nach ersten Erkenntnissen kurz aus und verließ dann ohne Personalien anzugeben die Unfallstelle, als Passanten zur Hilfe herbeieilten. Die Radlerin liegt nun mit Verdacht auf eine gebrochene Hüfte sowie einer Ellenbogenverletzung im Krankenhaus. An dem weißen Auto müssten Beschädigungen auf der Haube und an der Front sichtbar sein. Die Unfallfluchtermittler bitten um weitere Hinweise und noch nicht namentlich bekannte Zeugen, darunter eine junge Ersthelferin, sich unter der Rufnummer 06183 911-550 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Auffahrunfall mit hohem Sachschaden - Gelnhausen

(av) Am Donnerstagmorgen kam es auf der Leipziger Allee zu einem Auffahrunfall, bei dem das Auto der mutmaßlichen Unfallverursacherin so stark beschädigt wurde, dass es nicht mehr fahrbereit war. Um kurz von 7 Uhr fuhren ein 68-Jähriger in seinem Mercedes und eine 65-Jährige mit ihrem Hyundai die Leipziger Allee in Richtung Gelnhausen entlang. Nach ersten Erkenntnissen schaltete eine Ampel auf Rot, weswegen der Mercedes-Fahrer gebremst haben soll. Die Hyundai-Lenkerin bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Ihr Auto wurde bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass es im Anschluss abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

2. Verräterischer Trennschleifer - Gründau

(av) Beim offensichtlichen Versuch, einen Zigarettenautomaten in Niedergründau zu stehlen, wurde am Donnerstagmorgen ein Verdächtiger vorläufig festgenommen. Gegen 7.15 Uhr meldeten Zeugen, dass sie gerade einen Mann dabei beobachten würden, der sich mit einem Trennschleifer an einem Zigarettenautomaten in der Mittel-Gründauer-Straße zu schaffen mache. Als die Polizei vor Ort eintraf, stand der 40-jährige Verdächtige neben dem Automaten, am Boden lag der offensichtlich stark erhitzte Trennschleifer, mit dem er versucht haben soll, den Automaten vom Sockel zu entfernen. Da das Schleifgerät jedoch offenbar zu heiß geworden war, soll er eine Pause eingelegt haben, in welche dann die Beamten platzten. Der mutmaßliche Dieb wurde vorläufig festgenommen, dann aber nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er muss sich nun einem Verfahren wegen Verdachts des versuchten Diebstahls sowie zusätzlich wegen Verdachts der Urkundenfälschung stellen, da sich herausstellte, dass die Fahrzeugkennzeichen, die an dem Auto, mit dem er zum Tatort gelangt sein soll, offensichtlich nicht zu diesem Fahrzeug passten.

3. Enkeltrick: Wer sah die Geldübergabe? Nach einer Festnahme sucht die Kripo weitere Opfer! - Bruchköbel, Gelnhausen und Bad Orb

(aa) Nach einem Enkeltrick, der sich bereits am Donnerstag (15.11.2018) ereignet hat, sucht die Kripo Zeugen, die die Geldübergabe in der Hauptstraße in Bruchköbel beobachtet haben. Des Weiteren gehen die Ermittler davon aus, dass es noch mehr Opfer aus dem Main-Kinzig-Kreis gibt; diese werden gebeten, sich zu melden. Denn mittlerweile haben Polizisten in Darmstadt einen mutmaßlichen Täter festgenommen und bei ihm Pfandleihscheine sichergestellt. Der Verdächtige hat wohl erbeuteten Schmuck im Pfandhaus abgegeben. Die Besitzer dieser Wertgegenstände werden nun gesucht.

Doch zunächst zu dem Seniorenpaar aus Bruchköbel, das am Donnerstag letzter Woche einen Anruf der angeblichen Nichte erhielt. Die Täterin erzählte der Ehefrau, dass sie nach einem Verkehrsunfall zur Schadensregulierung dringend Geld brauche. Die Betrüger brachten die Frau dazu, mit ihrem Ehemann auf der Bank Geld abzuheben. Die Übergabe fand dann gegen 13.30 Uhr in der Hauptstraße, Höhe Rotes Kreuz, statt. Dort wartete eine 40 bis 50 Jahre alte und etwa 1,60 Meter große Frau. Sie hatte schulterlange dunkle Haare. Die Unbekannte trug einen dunklen Mantel und eine weiße Mütze. Dieser Abholerin wurde schließlich das Geld ausgehändigt. Die Kriminalpolizei sucht nun Anwohner und Passanten, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.

Nicht nur am Tattag des bekannten Falls, sondern schon davor haben weitere Bürger aus Bruchköbel, Gelnhausen und Bad Orb enkeltricktypische Anrufe von Betrügern bekommen; etliche Meldungen gingen bei der Polizei ein. Die Kripo bittet nun Geschädigte, die ebenfalls Opfer von den Betrügern wurden, sich zu melden. Ziel der Ermittler ist es nach der Festnahme in Darmstadt, die Eigentümer der Wertgegenstände zu finden und weitere Straftaten aufzuklären. Wichtig ist, dass alle Anrufe von Betrügern sofort der Polizei gemeldet werden.

Zeugen und Opfer werden nun gebeten, sich unter der Kripo-Hotline 06181 100-123 oder bei ihrer örtlichen Polizeistation zu melden.

4. Einbrecher stiegen über das Dach ein - Bruchköbel

(aa) Über das Dach stiegen Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in ein Bekleidungsgeschäft in der Römerstraße ein. Noch steht nicht fest, ob die Eindringlinge neben Geld noch etwas gestohlen haben. Der Einbruch wurde gegen 8.30 Uhr festgestellt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

5. Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht - Bruchköbel

(fg) Die Polizei in Hanau sucht Zeugen, nachdem am Freitagmorgen eine 87-Jährige aus Bruchköbel bei einem Verkehrsunfall an der Ecke Bahnhofstraße/Friedrich-Ebert-Straße schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 22-Jähriger gegen 9.45 Uhr in einem Fiat Talento die Bahnhofstraße entlang und beabsichtigte nach links in die Friedrichstraße einzufahren. Hierbei übersah er wohl die Seniorin, die gerade dabei war, die Straße zu überqueren; sie wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Klinikum. Die Friedrich-Ebert-Straße war während der Einsatzmaßnahmen zeitweise voll gesperrt. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich auf der Wache der Polizeistation Hanau (Cranachstraße) unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

6. Einbrecher waren auf Zigaretten aus - Bad Soden-Salmünster

(aa) Einbrecher drangen am frühen Freitag in einen Verbrauchermarkt "Am Palmusacker" ein und stahlen Zigaretten. Der Kripo liegen erste Hinweise auf die Täter und den Fluchtwagen vor. Gegen 2 Uhr zertrümmerten zwei Männer eine Glastür, um in den Markt zu gelangen. Anschließend rissen sie die Zigarettenregale aus der Verankerung und verstauten die Beute (Wert steht noch nicht fest) in eine Tasche. Die Männer trugen schwarze Sturmmasken und hatten eine olivgrüne beziehungsweise schwarze Jacke an. Die Einbrecher flüchteten in einem dunkelblauen VW Golf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0 zu erreichen.

