POL-OF: Blitzermeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 23.11.2018

Offenbach (ots) - Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 48. Kalenderwoche 2018

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der kommenden Woche die Einhaltung der Tempolimits überwiegend auf unseren Bundes- und Landesstraßen. Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit entscheidet bei Verkehrsunfällen oft über Leben und Tod; innerhalb von wenigen Sekunden kann alles vorbei sein! Zehn Menschen starben im Jahr 2017 auf den Straßen des Polizeipräsidiums Südosthessen und 580 erlitten Verletzungen.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie wohlbehalten ihr Ziel erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

26.11.2018: Gemarkung Bad Soden-Salmünster, L 3178 in Fahrtrichtung BSS

27.11.2018: B 45, Ortsumgehung Nidderau in Fahrtrichtung Hanau, Dreieich, Fichtestraße, Hanau, Kastanienallee, in Fahrtrichtung Frankfurter Landstraße

28.11.2018: B 45, Ortsumgehung Nidderau in Fahrtrichtung Hanau, Hasselroth-Gondsroth in Fahrtrichtung Hasselroth, L 3009, Nidderau-Schöneck, Rodgau, Rodgau-Ring-Straße, Hanau, Maintaler Straße in Fahrtrichtung Maintal

29.11.2018: B 45, Ortsumgehung Nidderau, in Fahrtrichtung Hanau A 66/L 3329 AS in Fahrtrichtung SLÜ, B 45, Nidderau in Fahrtrichtung Friedberg, L 3188, Bad Orb in Fahrtrichtung Burgjoß

30.11.2018: B 45, Ortsumgehung Nidderau in Fahrtrichtung Hanau Gemarkung Erlensee, K 854 von Langenselbold kommend

01. und 02.12.2018: B 45, Ortsumgehung Nidderau in Fahrtrichtung Hanau

Offenbach, 23.11.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

