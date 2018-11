POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 20.11.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Einbrüche in zwei Firmengebäuden - Rodgau/Nieder-Roden

(aa) Einbrecher drangen zwischen Sonntag und Montag in zwei Firmen ein: Zwischen 21 und 4.30 Uhr waren die Diebe in der Borsigstraße zugange. Nach dem Aufhebeln mehrerer Fenster und Türen durchsuchten die Eindringlinge ein Bürogebäude sowie die angrenzende Lagerhalle. Die Täter hinterließen einen Schaden von etwa 5.000 Euro. Zudem stahlen sie Geld, Schlüssel, einen Laptop und ein Handy. Zwischen 15 und 6.40 Uhr suchten Einbrecher eine Firma "Am Rollwald" heim. Auch hier hebelten sie eine Tür auf und durchsuchten die Büroräume. Die Diebe fanden Geld und verschwanden damit. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob dieselben Einbrecher hier tätig waren und bittet in beiden Fällen um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Drei Einbrüche am Montag - Rödermark

(fg) Einbrecher trieben sich am Montag in der Zeit zwischen 14.30 und 21.35 Uhr in Ober-Roden und Messenhausen umher und stiegen in drei Einfamilienhäuser ein. In allen Fällen machten sich die Unbekannten an der Terrassentür zu schaffen und betraten, nachdem sie diese geöffnet hatten, die Wohnräume. Im Lindenweg und der Straße "Am Kreuz" (einstellige Hausnummern) durchsuchten sie sämtliche Räume und nahmen Schmuck sowie Bargeld mit. In Messenhausen gingen die Eindringlinge ein Wohnhaus in der "Hohe Straße" an, durchstöberten mehrere Räume und sackten Schmuck ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. "Man sieht sich zweimal ..." - mutmaßlicher Fahrraddieb landet im Gewahrsam - Langen

(lt) Gleich zweimal bekam es ein 38-Jähriger am Montagabend mit der Polizei zu tun. Als mutmaßlicher Fahrraddieb landete er schließlich im Polizeigewahrsam. Gegen 19 Uhr rückten die Beamten zunächst in die Friedrichstraße aus. Dort soll der 38-Jährige im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses randaliert haben. Der offensichtlich alkoholisierte Mann musste zur weiteren Klärung mit auf die Wache und durfte später wieder gehen. Gegen 21 Uhr wurde der Polizei ein Fahrraddieb gemeldet: eine männliche Person sei mit einem abgeschlossenen Fahrrad im Bahnhofsbereich unterwegs. Die Beamten fanden schließlich den vermeintlichen Dieb, es handelte sich um den erst kürzlich entlassenen 38-Jährigen. Erneut musste er mit auf die Polizeiwache. Nun verbrachte der Verdächtige und wohnsitzlose Mann die Nacht im Polizeigewahrsam. Am Dienstag durfte er die Polizeistation wieder verlassen, muss sich jedoch einem Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Fahrraddiebstahls verantworten.

4. Einbrecher nutzt Werkzeug des Hausherrn - Dreieich/Offenthal

(lt) Einbrecher verwendeten das Werkzeug des Hausherrn, um ein Fenster aufzuhebeln und Beute zu machen. Am Montag, zwischen 15.30 und 19.30 Uhr, waren Einbrecher im Bereich der Lahnstraße unterwegs. Auf einem Grundstück durchsuchten die Täter zunächst die unverschlossene Gartenhütte erfolgreich nach geeignetem Aufbruchswerkzeug. Damit ausgestattet gingen dann die Täter zu Werke und hebelten ein Fenster des Einfamilienhauses auf. Die Einbrecher durchwühlten die Räumlichkeiten und verschwanden schließlich mit Schmuck. Für Zeugenhinweise ist die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 erreichbar.

Bereich Main-Kinzig

1. In der Nacht zwei Autos demoliert und abgehauen - Hanau

(av) Am frühen Dienstagmorgen beschädigte ein unbekannter Autofahrer in der Glockenstraße gleich zwei parkende Fahrzeuge; anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er davon. Zwischen 2.30 und 3.30 Uhr fuhr der Verursacher die Glockenstraße aus Richtung Römerstraße kommend entlang und streifte im Vorbeifahren zuerst einen gegenüber der Hausnummer 19 geparkten Audi A6 und anschließend einen davorstehenden Opel Astra. Beide wurden jeweils an der kompletten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf insgesamt 9.000 Euro geschätzt. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Verursacher wohl einen silbernen VW-Bus fuhr. Darum fragt die Polizei nun nach Zeugen, die entweder den Unfall beobachten konnten oder denen ein an der linken Seite beschädigter silberner VW-Bus aufgefallen ist. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Unfallfluchtermittlern zu melden.

2. Einbrecher steigen in beide Doppelhaushälften ein - Nidderau

(lt) Am Montag stiegen Einbrecher in angrenzende Doppelhaushälften ein und erbeuteten Schmuck. In der Zeit zwischen 14.30 und 21.30 Uhr waren die Täter in der Feldbergstraße zugange und brachen jeweils über eine Kellertür ein. Die Haushälften wurden auf der Suche nach Wertgegenständen komplett durchwühlt, ehe die Täter flüchteten. Zeugenhinweise werden durch die Hanauer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 erbeten.

3. Wer hat die Räuber gesehen? - Gelnhausen

(av) Am Montagabend versuchten drei bislang Unbekannte, einen Fußgänger in der Burgstraße zu überfallen; die Polizei sucht nun Zeugen. Gegen 22.10 Uhr lief der 56-Jährige von der "Burgmühle" in Richtung Barbarossastraße. Nachdem er über die Kinzigbrücke gelaufen war, kamen ihm drei Männern entgegen, die ihn schubsten und dann aufforderten, seine Wertsachen herauszugeben. Es kam zu einer Rangelei, in deren Verlauf der Fußgänger hinfiel und hierbei mit dem Kopf gegen eine Mauer schlug. Die drei Räuber liefen in Richtung Müllerwiese davon. Sie waren alle drei der Beschreibung nach groß und dunkel gekleidet, einer davon war wohl auffällig groß und hatte eine Glatze, sowie ein schmales Gesicht. Die Täter sollen gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Die Polizei fragt nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Diese werden gebeten, sich auf der Wache in Gelnhausen 06051 827-0 zu melden.

4. Einbruch in Einfamilienhaus - Brachttal/Neuenschmidten

(fg) In ein Einfamilienhaus in der Hammerstraße (10er-Hausnummern) sind Unbekannte am Montag eingedrungen und ließen Schmuck mitgehen. Zwischen 13.30 und 18 Uhr kletterten die Einbrecher zunächst auf das Dach des Wintergartens und hebelten anschließend ein Fenster des Obergeschosses auf. Durch dieses gelangten sie in den Innenraum, durchsuchten mehrere Räume und sackten ihre Beute ein. Die Ganoven flohen offenbar über ein Kellerfenster. Die Kripo in Gelnhausen sucht nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

5. Vermisstensuche endet glücklich - Bad-Soden Salmünster

(fg) Anwohner in Bad-Soden dürften sich am Montagnachmittag gefragt haben, weshalb ein Polizeihubschrauber zwischen 16.30 und 17.30 Uhr über dem Ort kreiste. Mit einer Wärmebildkamera suchten die Beamten in der Luft und mehrere Streifen am Boden nach einem 73-jährigen Vermissten, der gegen 14 Uhr aus einem Seniorenheim spurlos verschwunden war. Während der Suche stellte die Besatzung des Hubschraubers eine Person nahe eines Flusses an einem Gebüsch fest und lotste eine Streife zu dem vermeintlichen Vermissten. Bei der Person handelte es sich jedoch nicht um den gesuchten Senior, sondern um eine ältere Dame, die sich mit ihrem Rollator festgefahren hatte. Die Polizisten befreiten die Frau aus ihrer misslichen Lage und setzten die Suche, die aufgrund der einbrechenden Dunkelheit und der sinkenden Temperaturen immer dringlicher wurde, fort. Der 73-Jährige wurde gegen 20.40 Uhr erschöpft und glücklicherweise unverletzt in Herolz aufgefunden. Der entscheidende Hinweis kam von einem aufmerksamen Anwohner. Der Senior hatte mehrere Stunden Fußmarsch und sage und schreibe 20 zurückgelegte Kilometer hinter sich gebracht.

Offenbach, 20.11.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell