POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 19.11.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Weißer Laster/Lieferwagen gesucht nach Unfallflucht - Offenbach

(lt) Am vergangenen Dienstag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich Isenburgring/Sprendlinger Landstraße. Der Unfall wurde durch den Fahrzeugbesitzer erst am Donnerstag bemerkt und angezeigt, jedoch konnten bereits erste Hinweise erlangt werden. Der Verursacher hat in der Zeit zwischen 12.30 und 13 Uhr den geparkten Hyundai beim Vorbeifahren geschrammt und den Seitenspiegel abgerissen. Der Schaden beträgt etwa 2.500 Euro. Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Laster oder Lieferwagen mit OF-Kennzeichen handeln. Zeugenhinweise werden durch die Verkehrsunfallfluchtgruppe in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 aufgenommen.

2. Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern - Offenbach

(av) Bereits am Mittwoch wurde ein Offenbacher auf einem Parkplatz am Goethering von einem Unbekannten verletzt; die Hintergründe sind noch unklar. Der 48-jährige Offenbacher hatten sein Fahrzeug über Nacht auf dem Parkplatz abgestellt und wollte damit gegen 6.40 Uhr zur Arbeit fahren. Als er an der Ausfahrt war, kam ihm ein Auto entgegen, das auf den Parkplatz fahren wollte. Der Fahrer soll dann zunächst aus dem Fenster geschrien haben und nach wechselseitigen Beleidigungen ausgestiegen sein. Anschließend sei er zu dem ebenfalls ausgestiegenen Offenbacher gelaufen und habe ihm mit einem harten Gegenstand ins Gesicht geschlagen, sodass dieser zu Boden gefallen sei und kurzzeitig das Bewusstsein verloren habe. Der Täter sei dann wieder in sein Auto gestiegen und über die Goethestraße entgegen der Einbahnstraße davongefahren. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann etwa 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein. Er hatte blonde kurze Haare, die mit einer Gelfrisur nach hinten gekämmt waren und trug ein weißes Hemd sowie ein hellbraunes Jacket. Er soll ein VW Cabriolet mit Mainzer Kennzeichen gefahren sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Cabriofahrer geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5200 auf dem 2. Polizeirevier zu melden.

3. Fahrgast schlug zu und forderte Geld - Offenbach

(aa) Ein Taxi-Fahrer wurde am Montagmorgen in der Bismarckstraße Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Gegen 4.20 Uhr hatte er zwei Fahrgäste. Der auf der Rückbank sitzende Mann schlug ihm unvermittelt ins Gesicht und forderte sein Geld. Als der 61-jährige Fahrer des gelben VW Touran schließlich in Höhe der Hausnummer 146 an- und seine Geldbörse festhielt, flüchtete der 25 bis 30 alte Täter aus dem Auto in Richtung Kaiserstraße. Er trug eine dunkle Jacke und dunkle Jeans. Der Beifahrer war ebenfalls zunächst verschwunden. Polizeibeamte trafen den mutmaßlichen Mitfahrer, der offensichtlich alkoholisiert war, im Rahmen der Fahndung am Bahnhof an. Ob er an dem versuchten Raub beteiligt war, ist noch unklar. Der Taxi-Fahrer erlitt leichte Blessuren. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

4. Reifen verloren - Obertshausen

(av) Am Sonntagnachmittag fiel von einem Transporter ein Reifen auf die Bundesstraße 448; ein dahinterfahrender BMW wurde beschädigt. Gegen 14.45 Uhr fuhr eine 30-Jährige mit ihrem BMW vom Tannenmühlkreisel in Richtung Obertshausen. Vor ihr fuhr ein Gespann aus Pick-Up und Anhänger, auf dem ein Auto geladen war. Plötzlich flog eine Radmutter vom Anhänger hinunter und auf den BMW der Frau. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro. Kurz darauf löste sich der dazugehörige Reifen und fiel auf die Fahrbahn; diesem konnte die Frau glücklicherweise noch ausweichen. Der Pick-Up-Fahrer bog dann an der Anschlussstelle Hausen ab, ohne sich um den Reifen zu kümmern. Es ist lediglich bekannt, dass er ein Offenbacher Kennzeichen hat. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den Fahrer des Pick-Up. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache in Heusenstamm zu melden.

5. Ungewöhnlicher Motorraddiebstahl - Rodgau/Nieder-Roden

(lt) Ein nicht alltäglicher Fall eines Motorraddiebstahls am Wochenende beschäftigt derzeit die Ermittler der Heusenstammer Polizei. Die Täter haben zunächst gewaltsam das elektrische Garagentor in der Otzbergstraße (Garagenanlage) aufgebrochen. In der Garage war noch ein Pkw geparkt, welchen die Täter zunächst aus der Garage herausmanövrieren mussten, um so erst an das Motorrad zu kommen. Neben dem Motorrad (Yamaha YZF-R1) wurde auch diverses Werkzeug gestohlen. Schließlich wurde das Auto wieder auf den ursprünglichen Parkplatz zurückgestellt, ehe sich die Täter mit der Beute davonmachten. Zeugen, welche Hinweise auf den Einbruch in der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 15 Uhr, geben können, wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06104 6908-0 an die Polizei in Heusenstamm.

6. Festnahme nach Gartenhüttenbrand - Rodgau/Hainhausen

(aa) Nach einem Gartenhüttenbrand am Sonntagabend in der Kleingartenanlage "Am Feldkreuz" nahmen Polizeibeamte Stunden später einen Verdächtigen in seiner Wohnung vorläufig fest. Kurz vor 20 Uhr waren Polizei und Feuerwehr zu dem Feuer ausgerückt. Eine Gartenhütte brannte nieder, zwei weitere wurden ebenfalls beschädigt; nach erster Schätzung beträgt der Schaden 15.000 Euro. Der 34-jährige Beschuldigte hat die Hütte mutmaßlich angesteckt; Hintergrund könnte ein vorausgegangener Streit zwischen ihm und dem Laubennutzer sein. Die Kriminalpolizei führt am Montag die weitere Spurensuche am Brandort durch. Der festgenommene Rodgauer, der die Tat eingeräumt hat, bleibt bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - hat die Ermittlungen bereits übernommen.

7. Einladung zur Bürgersprechstunde der Polizei - Rodgau/Jügesheim

(aa) Am Mittwoch, 21.11.2018, findet zwischen 14 und 16 Uhr bei der Stadtverwaltung (Bürgerservice) in der Hintergasse 15 eine polizeiliche Bürgersprechstunde statt. Polizeioberkommissar Michael Böres steht allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort zu Fragen, die den Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung betreffen.

8. Wer hatte Grün? - Dreieich - Sprendlingen

(av) Nachdem es am Samstagmorgen an der Kreuzung Frankfurter Straße/Kurt-Schumacher-Ring zu einem Verkehrsunfall kam, dessen Hergang noch nicht geklärt ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 69-Jähriger gegen 7 Uhr mit einem Kleinbus in Richtung Sprendlingen. Ihm kam ein 54-Jähriger in einem weißen Sprinter entgegen, der nach links in den Kurt-Schumacher-Ring abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoße beider Fahrzeuge, bei dem der Beifahrer des Sprinter leicht verletzt wurde. Beide Fahrer gaben an, sie hätten Grün gehabt. Zeugen, die zur Aufklärung des Unfallhergangs beitragen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache in Neu-Isenburg zu melden.

9. Weißer SUV flüchtet vom Unfallort - Dreieich - Sprendlingen

(av) Am Samstagnachmittag kam es an der Kreuzung Freiherr-vom-Stein-Straße/Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall; der mutmaßliche Verursacher flüchtete. Gegen 11 Uhr fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Ford Focus aus der Stresemannstraße auf die Freiherr-vom-Stein-Straße und wollte von dort aus nach rechts in die Lindenstraße abbiegen. Ihm kam ein weißer SUV entgegen, der ihm die Vorfahrt nahm und nach links in die Lindenstraße abbog. Der Ford-Fahrer führte ein Ausweichmanöver durch und stieß dabei gegen einen im Einmündungsbereich geparkten Golf. Der Fahrer des weißen Landrovers fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Unfall mit einem geschätzten Schaden von 3.300 Euro zu kümmern. Hinweise auf den SUV-Fahrer nimmt die Unfallfluchtgruppe unter 06183 911 55-0 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

1. Einbrecher nutzen die Dämmerungszeit - Niederdorfelden

(lt) Am Samstag erbeuteten Einbrecher unter anderem Schmuck aus einem Einfamilienhaus. Die Täter waren dabei im Bereich der 10er-Hausnummer "An der Ruhbank" zugange. In der Zeit zwischen 16 und 17.45 Uhr schlugen sie die Glasscheibe der Terrassentür ein und gelangten so in das Haus. Auf der Suche nach Beute wurden die Räumlichkeiten durchwühlt. Aufmerksame Anwohner oder Passanten, welche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kriminalpolizei Hanau.

