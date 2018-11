POL-OF: Pressebericht Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 17.11.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

Auto aufgebockt und Reifen geklaut - Offenbach

Auf dem Gelände einer Kfz.-Werkstätte im Odenwaldring schlugen unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag (15.11.) auf Freitag (16.11.) zu. Gegen 7.15 Uhr fiel auf, dass an einem Ford C-Max alle vier Ganzjahresreifen fehlten und das Fahrzeug auf Holzkeilen aufgebockt war. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass die Täter den vorhandenen Maschendrahtzaun aufgeschnitten hatten und durch dieses "Schlupfloch" die Reifen abtransportierten. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Kriminalpolizei unter der Tel.-Nummer 069 8098-1234 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

Ziel war der Geldautomat - Bad Soden-Salmünster

In der Zeit vom 9.11. bis 16.11.18 versuchten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Huttentalstraße in Romsthal aufzuhebeln. Dazu setzten die Ganoven insgesamt viermal mit einem Hebelwerkzeug an und beschädigten den Automaten an den Bedienelementen. Das Vorhaben scheiterte schlussendlich und die Täter verließen den Tatort ohne Beute. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer auffällige Beobachtungen in der Zeit zwischen dem 9. und 16.11.18 in der Huttentalstraße oder im Umfeld gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gelnhausen unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung zu setzen.

Diebe stahlen Toyota Land Cruiser - Klein-Auheim

In der Nacht von Donnerstag (15.11.) auf Freitag (16.11.), wurde ein Toyota Land Cruiser gestohlen. Der graue Pkw Kombi mit Hanauer(HU)-Kennzeichen wurde um 23 Uhr in der Sudetendeutschen Straße abgestellt. Gegen 9 Uhr bemerkte der Besitzer, dass sein Fahrzeug verschwunden war. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder den Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

Offenbach am Main,17.11.2018, Michael Schöfer, PvD

