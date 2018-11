POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 16.11.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Einbrecher kamen am Tage und stiegen in Wohnung ein - Offenbach

(fg) In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Geschwister-Scholl-Straße (einstellige Hausnummern) sind Unbekannte am Donnerstag eingedrungen; nach ersten Erkenntnissen nahmen sie ein Tablet mit. Zwischen 15.45 und 19 Uhr kletterten die Einbrecher auf den Balkon der Wohnung und hebelten anschließend die Tür auf. Nachdem sie die Wohnung betreten und sämtliche Räume durchsucht hatten, flohen sie mit ihrer Beute über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Dieb klaute E-Bike trotz Alarmanlage - Offenbach

(aa) Passanten, die am Dienstag im Bereich der Frankfurter Straße unterwegs waren, könnten einen Fahrraddiebstahl gehört und gesehen haben. Ein 71-jähriger Offenbacher hatte nämlich gegen 16 Uhr sein E-Bike vor dem Haus Nummer 1 abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Dieses Schloss löst einen akustischen Alarm aus, sobald das Bike bewegt wird. Als der Besitzer etwa 50 Minuten später weiterfahren wollte, war sein E-Bike im Wert von 2.400 Euro weg. Die Polizei bittet um Hinweise zum Dieb unter der Rufnummer des 1. Reviers (069 8098-5100).

3. Handtaschenräuber lässt Teil der Beute zurück - Neu-Isenburg/Frankfurt

(lt) Am Donnerstag kam es in der Nähe eines Hotels am Graf-zu-Ysenburg-und-Büdingen-Platz zu einem Handtaschenraub; ein Teil der Beute konnte später in Frankfurt wieder aufgefunden werden. Gegen 9 Uhr ist ein Angehöriger einer thailändischen Touristengruppe Opfer eines Handtaschenräubers geworden. Der Täter entriss dem 51-Jährigen gewaltsam die Handtasche und stieg in ein weißes Auto zu, um von der Örtlichkeit zu flüchten. Aufgrund der schnellen Tatausführung konnte der Räuber lediglich als circa 1,80 Meter großer Mann mit athletischer Statur beschrieben werden. Er trug dunkle Bekleidung mit einer Kapuze. Zum Fahrer und weiteren Insassen liegen bisher keine Informationen vor. Später, gegen 14 Uhr, wurde in Frankfurt (Mailänder Straße 1, im Bereich des Südfriedhofs) durch Passanten eine Handtasche aufgefunden und später bei der Polizei abgegeben. Der Räuber hatte nur das Bargeld aus der Handtasche herausgenommen. Die beiden Reisepässe und auch die Fotokamera beließen die Täter in der Handtasche, so konnte es direkt der Tat in Neu-Isenburg zugeordnet werden. Die Offenbacher Kriminalpolizei ist für Zeugen des Handtaschenraubes in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 069 8098-1234 erreichbar. Weitere Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen rund um den Südfriedhof gemacht haben, wenden sich bitte ebenfalls an die aufgeführte Rufnummer oder an die nächste Polizeidienststelle.

4. Einladung zur Bürgersprechstunde der Polizei - Rodgau/Jügesheim

(aa) Am Mittwoch, 21.11.2018, findet zwischen 14 und 16 Uhr bei der Stadtverwaltung (Bürgerservice) in der Hintergasse 15 eine polizeiliche Bürgersprechstunde statt. Polizeioberkommissar Michael Böres steht allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort zu Fragen, die den Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung betreffen.

5. Festnahme dank aufmerksamer Zeugen - Langen

(aa) Aufmerksame Zeugen alarmierten am frühen Freitag, gegen 2.20 Uhr, die Polizei: Drei Männer hätten gerade von einer Baustelle in der Elsa-Brändström-Straße Baumaterialien in einen weißen Transporter geladen. Anschließend wäre der VW-Transporter weggefahren. Polizeibeamte nahmen kurz darauf auf dem Parkplatz eines Discounters "An der Winkelwiese" einen 37-Jährigen vorläufig fest und stellten das Fahrzeug sicher. In dem Transporter war unter anderem Fließenkleber, der mutmaßlich von der Baustelle gestohlen wurde. Der Verdächtige aus Mörfelden-Walldorf wurde nach den polizeilichen Ermittlungen entlassen. Die Ermittlungen der REG West (regionale Ermittlungsgruppe), auch zu den mutmaßlichen Komplizen, von denen einer eine schwarze Jacke und eine schwarze Wollmütze trug, dauern indes an.

Bereich Main-Kinzig

1. Autodiebe lassen Geländewagen mitgehen - Hanau

(fg) In der Nacht zum Donnerstag waren Autodiebe in der Straße "Wilhelmsbader Ring" aktiv und ließen einen grauen Toyota mitgehen. Der Geländewagen des Typs RAV4 stand unter einem Carport im Bereich der einstelligen Hausnummern. Am Auto waren HU-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 805 montiert. Die Tatzeit dürfte zwischen Mittwochabend, 22 Uhr und Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr, liegen. Hinweise auf die Diebe oder den Standort des Fahrzeugs bitte an die Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Tödlicher Unfall auf der Kreisstraße 894 - Linsengericht

(fg) Am Freitagmittag ereignete sich auf der Kreisstraße 894 zwischen Altenhaßlau und Eidengesäß ein Verkehrsunfall, bei dem ein Opel-Fahrer verstarb. Nach ersten Erkenntnissen kam die Fahrerin eines Chryslers gegen 11.15 Uhr aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Opel zusammen. Der Fahrer des Opel wurde eingeklemmt und erlag seinen schweren Verletzungen. Im Chrysler saßen drei weitere Personen, darunter zwei Kinder. Der Beifahrer wurde schwer, die anderen drei Insassen leicht verletzt. Die K 894 ist derzeit noch voll gesperrt. Ein Gutachter wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Unfallzeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

3. Lkw-Fahrer begeht Unfallflucht im Stau - Bundesautobahn 66/zwischen Bad Orb und Wächtersbach

(lt) Am Freitagmorgen beschädigte ein Lastkraftwagen ein anderes Auto im Staubereich und entfernte sich vom Unfallort. Zu dem Stau kam es aufgrund eines vorangegangenen Verkehrsunfalls auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Fulda. Ein 38-jähriger, tschechischer Lkw-Fahrer übersah dabei einen rechts von ihm fahrenden 57-jährigen Offenbacher, als er vom linken Fahrstreifen wieder nach rechts einscheren wollte. Bei der Kollision drehte sich das Fahrzeug des Offenbachers gegen den Uhrzeigersinn und wurde zunächst vor dem Lkw hergeschoben. Die Insassen der beiden Fahrzeuge blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Durch den Unfall kam es zwischen Bad Orb und Wächtersbach zum Stau. Ein 38-Jähriger aus Bad Orb befand sich später staubedingt mit seinem Auto auf dem Standstreifen. Ein Lkw fuhr dabei links an ihm vorbei und kollidierte mit dem Heck. Durch den Aufprall wurde der schwarze Ford massiv beschädigt, jedoch setze der Lkw die Fahrt ungebremst fort. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Autobahnpolizei Langenselbold bittet um Zeugenhinweise zum flüchtigen Lkw unter der Rufnummer 06183 91155-0.

