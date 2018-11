POL-WOB: Verkehrskontrollen 09./10.11.18

Wolfsburg (ots) - Ein Pkw-Fahrer (36, Wolfsburg) wurde am 09.11.18 gegen 12:15 Uhr in der Nordstraße in Wolfsburg durch eine Funkstreifenwagenbesatzung kontrolliert. Während des Gesprächs stellten die Beamten Ausfallerscheinungen fest, die auf Drogenkonsum hinwiesen. Nach einem positiven Urintest wurde dem Fahrer eine Blutentnahme entnommen. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren aufgrund der Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln und ein Strafverfahren aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Am 10.11.18 gegen 14:45 Uhr fällt einer Funkstreifenwagenbesatzung ein auffällig langsam und vorsichtig fahrender Skoda in der Straße Klieverhagen auf. Beim Herantreten an das Fahrzeug fallen den Polizeibeamten neben dem deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruch des Pkw-Fahrers (54 Jahre, Wolfsburg) auch diverse Flaschen Spirituosen auf dem Beifahrersitz ins Auge. Der Skoda-Fahrer pustet einen Wert von 1,99 Promille. Eine Blutentnahme erfolgt im Klinikum Wolfsburg und der Führerschein wird sichergestellt.

In Ehmen wurde am 10.11.18 gegen 18:00 Uhr in der Straße An der Mühlenriede ein Pkw-Fahrer (73 Jahre, Wolfsburg) im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angetroffen. Die Polizeibeamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahr. Trotz mehrfacher Versuche war der Herr aufgrund seines Alkoholisierungsgrades nicht mehr im Stande in den Alkomaten zu pusten. Eine Blutentnahme erfolgte in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Wolfsburg, der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt.

Beide Pkw-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Leitstelle



Telefon: 05361/4646-212

E-Mail: lfz@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell