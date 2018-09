POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 09.09.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

Rettungshubschrauber für schwer verletzten Motorradfahrer - Rodgau, B 45

Am Samstagabend, gegen 19.15 Uhr, kam es in der Gemarkung Rodgau Dudenhofen auf der B 45 in Fahrtrichtung Dieburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei einem Überholmanöver verlor vermutlich ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Darmstadt die Kontrolle über seine KTM und zog sich bei dem anschließenden Sturz von dem Zweirad mehrere Verletzungen und Brüche zu. Zur medizinischen Versorgung des Verunglückten auf der Bundesstraße landete der Rettungshubschrauber auf der Gegenfahrbahn, so dass die B 45 in beide Richtungen voll gesperrt werden musste. Die Behinderungen zur Bergung des Verletzten und zur Unfallaufnahme auf der B 45 dauerten bis zirka 21 Uhr an, der Kradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber schwerverletzt in eine Frankfurter Klinik verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Polizeiautobahnstation Langenselbold geführt. Zeugen die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 06183 91155-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Wohnungseinbruch - Hanau

Am Samstag, zwischen 10 und 21 Uhr, hebelten unbekannte Täter mit massiver Gewalt die Eingangstür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hanauer Langstraße auf. Die Einbrecher durchsuchten das Schlafzimmer, bevor sie mit dem Bargeld und dem hochwertigen Schmuck der Eigentümer wieder flüchteten. Die Kriminalpolizei in Hanau bittet Personen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach am Main, 09.09.18, Müller, PvD

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 069-80 98-0

Fax: 069-80 98-2307

E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell