POL-OF: Korrektur des Presseberichts des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 07.09.2018, Ziffer 5, Bereich Offenbach

Offenbach (ots) - Nachfolgend finden Sie die korrigierte Fassung (der Straßenname wurde geändert).

Rentnerin unter falschem Vorwand beklaut - Langen

(mol) Auf Bargeld einer älteren Dame hatte es der bislang unbekannte männliche Täter am Mittwoch gegen 10 Uhr abgesehen, der nun von der Polizei in Offenbach gesucht wird. Der zirka 50 Jahre alte, 1,70 Meter große Täter mit heller Hautfarbe sprach die Seniorin als scheinbar Bekannter zunächst vor einem REWE-Markt in der Liebigstraße an. Unter dem Vorwand gesundheitlicher Probleme gelangte er anschließend in ihre nahe gelegene Wohnung. Dort klaute der Täter mehrere hundert Euro aus einem Portemonnaie und verschwand. Augenzeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der Kripo Offenbach unter 069 8098-1234 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211

Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell