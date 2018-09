POL-OF: Vorabmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, den 07.08.2019

Offenbach (ots) - Bereich Main-Kinzig

Diebe klauen 480 Getränkekisten - Polizei sucht nun mögliche Abnehmer - Nidderau

(neu) Die aus Sicht der Hanauer Kriminalpolizei außergewöhnlich hohe Zahl von 480 Getränkekisten haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 19 und 7 Uhr, von einem Firmengelände in der Ostheimer Straße in Windecken gestohlen. Einen Großteil der Beute im Gesamtwert von rund 4.000 Euro konnten die Ermittler zwischenzeitlich auffinden und sicherstellen; gleichwohl sind 140 Kisten immer noch verschwunden.

Die Kripo geht davon aus, dass die Täter sie mittlerweile bei umliegenden Getränkehändlern "zu Geld" gemacht haben könnten und bitten dementsprechend um Hinweise.

Von besonderem Interesse dürften in diesem Zusammenhang zwei Kleintransporter stehen, welche die Täter zum Wegschaffen der Beute benutzt haben sollen. Bei einem dieser Fahrzeuge handelt es sich um einen schwarzen Toyota Hilux mit dem Kennzeichen MKK-EU, der dem bestohlenen Getränkebetrieb gehört. Dieser auffällige Wagen, auf dem seitlich das Firmenlogo angebracht ist, ist seit der Tat verschwunden. Einem Zeugen fiel der Wagen zuletzt am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr am Bahnhof in Niederdorfelden auf. Bei einer Überprüfung wenig später durch die Polizei war das Fahrzeug bereits verschwunden.

Um auf das Firmengelände zu gelangen, schnitten die Diebe ein großes Loch in den Außenzaun und fuhren dann mit einem Fiat-Kleintransporter vor.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Hanau konzentrieren sich derzeit auf zwei Männer mit gleichlautender Beschreibung. Sie sollen 25 bis 30 Jahre alt und schlank sein und werden auf 1,75 bis 1,80 Meter geschätzt. Beide waren in Begleitung einer Frau im Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Diese sei etwas kleiner (1,60 bis 1,65) und habe ihre blonden Haare zu einem Dutt oder Knoten zusammen gebunden.

Die Kripo Hanau hat zu diesem Fall folgende Fragen:

- Wer kann Angaben zu dem Diebstahl der Getränkekisten machen? - Wem sind in diesem Zusammenhang die beiden Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann Angaben darüber machen, wo sich der schwarze Toyota Hilux derzeit befindet? - Wem ist das Trio aufgefallen, welches mit der Tat in Verbindung gebracht wird? - Wem (insbesondere Getränkehändler aus der Umgebung) wurde seit Mittwoch eine Vielzahl von Leergut angeboten?

Hinweise bitte an die Kripo Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 oder jede andere Polizeidienststelle.

