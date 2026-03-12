PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: STADT+KREIS GIEßEN: Zeugensuche nach Auseinandersetzung

Gießen (ots)

Gießen: Zeugensuche nach Auseinandersetzung

Gestern Abend kam es in der Markstraße im Bereich eines Wettbüros zu einer Auseinandersetzung, bei der eine Person verletzt wurde. Die Rettungsleitstelle verständigte die Polizei gegen 20.40 Uhr über eine Schlägerei zwischen mehreren Personen, den Angaben dortiger Mitteilungen zufolge sollen bis zu 10 Personen beteiligt gewesen sein.

Bei Eintreffen der ersten Streifen trafen diese auf einen verletzten Mann, den der Rettungsdient behandelte. Mutmaßlich erlitt der 29-Jährige einen Stich mit einem Messer, der nicht lebensbedrohlich war. Es soll auch Pfefferspray im Rahmen der Auseinandersetzung eingesetzt worden sein. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Beteiligten waren noch vor Eintreffen der Polizei geflohen. Die Hintergründe sind bislang unklar. Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Beteiligten sich kennen. Konkrete Hinweise auf die Flüchtigen liegen bislang nicht vor, die Ermittlungen hierzu laufen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Ablauf der Auseinandersetzung und den Beteiligten machen können. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8

35394 Gießen
Telefon: 0641/7006-2043

E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Twitter: https://twitter.com/polizei_mh
Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei
Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell

