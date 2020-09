Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Tasche am Kirchenplatz gefunden und sichergestellt+++Fahrer pustet 1,29 Promille+++Fahrzeuggespann zu schwer+++Fahrgäste belästigt+++Mehrere Diebstähle+++Unfälle und Fluchten

Gießen (ots)

Gießen: Kontrolle am Kirchenplatz - Tasche aufgefunden und sichergestellt

Als eine Streife eine Gruppe am Dienstagnachmittag gegen 16.45 vor einem Friseurgeschäft am Kirchenplatz kontrollieren wollte, flüchteten zwei Personen. Bei der Überprüfung von zwei verbliebenen Personen fanden die Beamten eine Männerhandtasche. Darin lagen 96 Tabletten Schmerzmittel. Die Beamten stellten die Tasche, die keinem zugeordnet werde konnte, und den Inhalt sicher. Wem gehört die Tasche? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Mit über ein Promille erwischt

Beamte erwischten Dienstagabend einen 55-jährigen Autofahrer, der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs war. Gegen 19.00 Uhr kontrollierten sie den Mann in der Gottlieb-Daimler-Straße. Der 55-Jährige roch deutlich nach Alkohol und pustete 1,29 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache und die Sicherstellung seines Führerscheins.

Gießen: Fahrzeuggespann offenbar zu schwer

Ein 23-jähriger Fahrer hatte bei seiner Fahrt von Mittwochnachmittag offenbar nicht die richtige Fahrerlaubnis. Gegen 02.15 Uhr fiel der Streife ein Ford mit einem Anhänger im Schiffenberger Weg auf. Der junge Fahrer konnte lediglich eine Fahrerlaubnis der Klasse B bei der Kontrolle vorweisen. Das Fahrzeuggespann hatte jedoch eine zulässige Gesamtmasse von 3505 kg, so dass die erforderliche Fahrerlaubnis BE erforderlich gewesen wäre. Darüber hinaus war der TÜV des Anhängers bereits vor 4 Jahren fällig gewesen und auf der Ladefläche befanden sich ungesicherte Spanngurte. Die Beamten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer und den Halter ein.

Gießen: Fahrgäste im Bus belästigt - Zeugenaufruf

Am Dienstag hat offenbar ein 23-jähriger Asylbewerber aus Somalia in der Buslinie 25 mehrere Fahrgäste belästigt. An der Ostanlage informierte gegen 19.25 Uhr ein 32-jähriger Gießener eine Streife über einen randalierenden Mann in der Buslinie 25. Nach ersten Erkenntnissen soll der Randalierer im Bus trotz mehrfacher Aufforderung des Busfahrers keine Maske getragen und mehrere Fahrgäste belästigt haben. Außerdem versuchte er offenbar den Rucksack des 32-jährigen Gießeners, der ebenfalls im Bus war, zu entwenden. An der Haltestelle am Berliner Platz stieg dann der zunächst Unbekannte aus. In unmittelbarer Nähe konnten die Beamten den 23-Jährigen festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab über 2 Promille. Zeugen, die den Vorfall in der Buslinie 25 beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Pohlheim: Leuchten aus Schrebergarten entwendet

Mehrere Leuchten aus einem Schrebergarten in der Straße "Zur Arche" in Dorf-Güll entwendete ein Unbekannter zwischen Donnerstag (20.August) 20.00 Uhr und Samstag (22.August) 12.00 Uhr. Der Unbekannte lehnte sich dabei offenbar über den Zaun. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Mobiltelefon gestohlen

Ein Mobiltelefon der Marke XIAOMI war die Beute eines Diebes am Samstag (05.September) gegen 20.30 Uhr in der Lahnstraße. Der Unbekannte sprach den Geschädigten an, lenkte ihn ab und entwendete das Handy aus dessen Tasche. Anschließend konnte der Täter entkommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Fahrrad gestohlen

Am Sonntag (09.August) zwischen 04.00 Uhr und 06.00 Uhr entwendete ein Unbekannter ein am Unihauptgebäude in der Ludwigstraße abgestelltes und gesichertes E-Bike der Marke Fischer. Das schwarz-rote Mountainbike hatte einen Wert von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Handy aus Rucksack gestohlen

Ein Unbekannter entwendete am Montag (07.September) zwischen 19.35 Uhr und 20.10 Uhr ein Mobiltelefon der Marke Apple (IPhone SE) aus dem Rucksack einer Geschädigten. Sie war mit einem Fahrrad auf dem Weg vom Marktplatz zu ihrer Wohnanschrift. Das Handy befand sich in einer Seitentasche des Rucksacks und dieser lag im Fahrradkorb auf dem Gepäckträger. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: VW auf Parkplatz beschädigt

Zwischen Sonntag (06.September) 11.00 Uhr und Montag (07.September) 16.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Forsthausstraße einen geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem grauen VW zurückkam, war dieser an der hinteren, rechten Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Vorbeifahren Opel touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Montag (07.September) zwischen 06.30 Uhr und 21.30 Uhr einen am Fahrbahnrand der Gaffkystraße (Höhe 9) geparkten Opel. Als der Besitzer zu seinem grauen Corsa zurückkam, war dieser auf der linken Seite verkratzt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bei Parkmanöver Mercedes beschädigt

1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Mercedes nach einer Unfallflucht von Samstag (05.September) in einem Parkhaus in der Neustadt. Die weiße B-Klasse parkte zwischen 11.15 Uhr und 12.45 Uhr auf der oberen Ebene. Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte der Unbekannte das Fahrzeug auf der hinteren, linken Seite und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 51-jähriger Mann aus Reiskirchen in einem Audi und eine 25-jährige Frau aus Lich in einem Mazda befuhren Dienstagabend (08.September) gegen 19.00 Uhr hintereinander die Ausfahrt der Autobahn 485 in der Grünberger Straße. Offenbar bemerkte die 25-Jährige den Bremsvorgang des vorrausfahrenden Audis zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.500 Euro. Der Fahrer des Audis verletzte sich bei dem Auffahrunfall leicht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Pedelecfahrer stürzt

Am Dienstag (08.September) gegen 18.40 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Gießen mit einem Pedelec samt Anhänger den Anneröder Weg. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er und verletzte sich dabei schwer. Der 34-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Außenspiegel beim Vorbeifahren gestreift

Ein 25-jähriger Mann in einem Mercedes fuhr Dienstagabend (08.September) gegen 20.00 Uhr die Gnauthstraße in Richtung Schiffenberg. In Höhe der Hausnummer 22 streifte er offenbar beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Daimler am Außenspiegel. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Rabenau: Unfallflucht in Kesselbach

Zwischen Samstag (05.September) 19.00 Uhr und Sonntag (06.September) 10.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter einen am Fahrbahnrand der Alsfelder Straße (Höhe 32) geparkten grünen Daimler an der vorderen, linken Stoßstange. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell