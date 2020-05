Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Bewegungsmelder abgerissen+++Autos in Rabenau durch Diebe geöffnet+++Drogenfahrer bei Linden kontrolliert+++

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 13.05.2020:

Bewegungsmelder abgerissen+++Autos in geöffnet+++Drogenfahrer kontrolliert+++Radfahrerin stürzt

Fernwald: Bewegungsmelder abgerissen

In der Kirchstraße in Fernwald haben Unbekannte am späten Dienstagabend Bargeld aus einem Parfümgeschäft mitgehen lassen. Die Unbekannten hatten an dem Gebäude einen Bewegungsmelder abgerissen und dann ein Fenster des Gebäudes aufgebrochen. Anschließend holten sie sich Bargeld und flüchteten. Trotz ausgelöster Alarmanlage konnten die Täter unerkannt entkommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Offenbar gestohlenes Rennrad wieder da

Ein 27 - Jähriger hat am Dienstagabend in der Grünberger Straße sein vor etwa acht Wochen gestohlenes Rennrad wieder aufgefunden. Schwierig, insbesondere für die Ermittlungen war die Tatsache, dass der Mann weder Strafanzeige erstattet noch sein Fahrrad registrieren ließ. Das Rad musste sichergestellt werden. Der 27 - Jährige will sein Eigentum nachweisen lassen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, dass bei solchen Fällen unbedingt eine Anzeige erstattet werden soll. Auch sollte das Rad entsprechend registriert werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Rabenau: Autos in Kesselbach geöffnet

In der Alsfelder Straße in Kesselbach haben sich Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch an einem Seat Ibiza zu schaffen gemacht. Die Unbekannten hatten aus dem Innenraum einen Laptop und eine Jacke entwendet. Auch in der Obere Heinsbergstraße durchwühlten die Unbekannten einen PKW und stahlen neben Bargeld auch einen Führerschein und eine EC-Karte. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Hungen: An Tür und Fenster gehebelt

In der Straße Am Grassee haben Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen versucht, in eine Kita einzubrechen. Offenbar flüchteten sie, noch bevor sie in das Gebäude gelangen konnten, in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Linden: A45 - Drogenfahrer kontrolliert

Das Schneiden eines Lkw-Fahrers beim Auffahren auf die A45 machte am Dienstagnachmittag (12.05.2020) mittelhessische Autobahnpolizisten auf einen in Dortmund zugelassenen BMW aufmerksam. Der offensichtlich psychisch labile Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Ordnungshüter entschieden sich den Wagen auf den Parkplatz "Pfaffenpfad" zwischen dem Gießener Südkreuz und Wetzlar Süd anzuhalten. Trotz "Bitte folgen" versuchte der Fahrer zunächst den Funkwagen zu überholen, setzte seinen BMW letztlich doch hinter den Streifenwagen und stoppte auf dem Parkplatz. Sofort empfing der 37-Jährige die Kollegen mit wirren Ansprachen und wies auf seine Depressionen hin. Ein normales Gespräch war mit dem in Dortmund lebenden BMW-Fahrer nicht zu führen. Er räumte ein wegen seiner Krankheit Antidepressiva einnehmen zu müssen und regelmäßig Marihuana zu konsumieren. Er willige einem Drogenschnelltest ein, der den Konsum von THC nachwies. Die Ordnungshüter verschlossen den BMW auf dem Parkplatz und fuhren mit dem Dortmunder auf die Butzbacher Wache. Dort nahm ihm ein Arzt eine Blutprobe ab. Während der gesamten Kontrolle unterlag er ständigen Stimmungsschwankungen. Eine Kontaktaufnahme mit einer psychiatrischen Einrichtung lehnte er ab. Letztlich stellten die Polizisten die Fahrzeugschlüssel sicher und informierten Angehörige in Dortmund, die sich ihm annahmen. Auf den 37-Jährigen kommt nun Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Zudem informieren die Ordnungshüter die für den Dortmunder zuständige Führerscheinstelle über sein Verhalten.

