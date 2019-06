Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 11.06.2019: Brand des Kindergartens in Heuchelheim - Folgemeldung zur Pressemeldung vom 09.06.2019

Gießen (ots)

Heuchelheim:

Die Polizei sucht nach einem Brand des städtischen Kindergartens in Heuchelheim immer noch nach Zeugen. Am Sonntagnachmittag ging gegen 15.40 Uhr bei der Rettungsleitstelle Gießen Meldungen über einen Brand im Außenbereich des Kindergartens ein. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf das Gebäude übergegriffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet eine Mülltonne aus ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff dann auf eine Sitzbank sowie auf das Gebäude über. Der Kindergarten brannte fast völlig ab und ist zurzeit nicht mehr nutzbar. Personen hatte sich zur Brandzeit nicht befunden. Die Schadenshöhe wird auf über 4 Millionen Euro geschätzt. Wem sind Personen im Bereich des Kindergartens aufgefallen. Haben sich Kinder oder Jugendliche kurz vor dem Brand auf dem Gelände aufgehalten? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell