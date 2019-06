Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 06.06.2019: Schlägerei gemeldet-Person festgenommen+++Batterie an Ampelanlage gestohlen+++Weitere Kontrollen im Stadtgebiet Gießen

Gießen (ots)

Gießen: Schlägerei gemeldet - Person festgenommen

Im Asterweg wurde am Mittwochmittag ein 29 - Jähriger festgenommen. Zunächst wurde der Polizei eine Schlägerei zwischen zwei Personen gemeldet. Offenbar hatte der später festgenommene Mann aus Lollar Streit mit einer anderen Person und beschädigte dabei eine Tür. Bei der anschließenden Kontrolle trat der 29 - Jährige nach den Beamten und beleidigte sie. Anschließend bespuckte er die Beamten. Gegen ihn wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden kleinere Mengen an Rauschgift. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast drei Promille. Knapp eine Stunde zuvor war der 29 - Jährige offenbar noch Opfer einer Attacke am Marktplatz in Gießen. Er hatte vermutlich von einem 31 - Jährigen eine Glasflasche ins Gesicht bekommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: 23 - Jähriger hat es auf Medikamente abgesehen

Auf Medikamente hatte es ein 23 - Jähriger aus Gießen am Mittwochabend in einer Klinik abgesehen. Der Unbekannte hatte zunächst versucht, mittels eines selbstgeschriebenen Zettels, Medikamente an der Notaufnahme zu bekommen. Offenbar besorgte er sich noch einen Kittel und eine Hose. Vermutlich wollte er den Anschein erwecken, dass es sich um einen Mitarbeiter der Klinik handelt. Der 23 - Jährige konnte festgenommen werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Biebertal: Batterie an Ampelanlage weg

Auf eine Batterie, die in einer Ampelanlage in der Gleiberger Straße in Rodheim-Bieber eingebaut war, hatten es Langfinger in der Nacht zum Donnerstag abgesehen. Die Täter hatten eine Kiste aufgebrochen und die Batterie, die ein Gewicht von etwa 30 Kilogramm hat, aufgebrochen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Kontrollen im Stadtgebiet

Im Stadtgebiet wurden am Mittwochnachmittag mehrere Personen kontrolliert. Die Kontrollen fanden im Rahmen der Aktion "Sicheres Gießen" statt und wurden auch am Lahnufer durchgeführt. Die Überprüfungen der etwa 15 Kontrollierten verliefen alle negativ. Weitere Kontrollen sind in den nächsten Taten geplant.

Grünberg: Werkzeug entwendet

Aus einem Mehrfamilienhaus in der Alsfelder Straße in Grünberg haben Unbekannte zwischen Dienstagmittag und Mittwochnachmittag gleich mehrere Werkzeuge entwendet. Die Unbekannten waren offenbar unbemerkt in das Wohnhaus gelangt und hatten dort sechs Vorhängeschlösser der einzelnen Verschläge aufgebrochen. Der Wert der entwendeten Sachen liegt bei etwa 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Grünberg: Lochköder ausgelegt - Entenküken verendet

Am Eisteich in Grünberg haben hat ein Entenküken einen offenbar dort ausgelegten Lochköder geschluckt. Das Tier verendete danach. Eine Zeugin hatte das Tier am Dienstagmorgen tot aufgefunden und die Polizei verständigt. Offenbar hatten Unbekannte dort widerrechtlich geangelt und die Falle ausgelegt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Langgöns: 32 Kirschlorbeer Pflanzen geklaut

Am Wingert in Lang-Göns haben Diebe zwischen Samstag und Montag 32 Kirchlorbeer Pflanzen entwendet. Die Unbekannten hatten dazu ein Privatgrundstück betreten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: 45 - Jährige muss mit zur Blutentnahme

Offenbar Drogen hatte eine 45 - Jährige Autofahrerin zu sich genommen. Die Frau wurde am Donnerstagmittag in der Friedrichstraße kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise auf die Einnahme von Drogen. Ein Test auf Amphetamine verlief positiv. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Drei Leichtverletzte -unter ihnen ein Kind

Am Mittwoch (05.06.2019) war ein 22-jähriger in Kassel lebender Mann in einem blauen Ford Fiesta auf der Grünberger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Heyerstraße übersah er das Rotlicht der dortigen Ampel. Eine 32-jährige Fahrradfahrerin, ein 5-jähriges Kind mit einem Fahrrad und ein 27-jähriger Fußgänger, alle aus Gießen, überquerten den Fußgängerweg bei Grünlicht und wurden von dem Auto erfasst. Sie wurden dabei Leichtverletzt. Der Sachschaden wird auf 900 Euro geschätzt.

Heuchelheim: Fahrradfahrerin stürzt, wer war schuld?

Am Mittwoch (05.06.2019) befuhr eine 53-jährige Frau aus Heuchelheim auf einem Fahrrad die Marktstraße aus Richtung Gießener Straße. Auf Höhe der Kirchstraße beabsichtigte sie nach links einzubiegen. Ein 31-jähriger Seat-Fahrer aus Wetzlar fuhr hinter dem Fahrrad in gleicher Richtung und setzte auf Höhe der Kirchstraße zum Überholen an. Dabei kam es zur seitliche Berührung beider Verkehrsteilnehmer. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzet sich am Knie. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen Süd, unter 0641-7006-3555, in Verbindung zu setzten, da die Schuldfrage noch unklar ist.

Drei Unfallfluchten in Gießen - wer kann Hinweise geben?

Gießen: Unfallflucht im DB Parkhaus

Eine 21-jähriger VW-Fahrerin aus Karlsruhe stellte am Dienstag (04.06.2019), gegen 12:15 Uhr ihren anthrazitfarbenen Golf unbeschädigt rückwärts im 4. Parkdeck ab. Als Sie gegen 16:40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam war dieses am vorderen rechten Radkasten und Stoßfänger beschädigt. Von Unfallverursacher fehlte jede Spur. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallfahrer und dessen PKW machen könne, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen Süd, unter 0641-7006-3555, in Verbindung zu setzen.

Gießen: Unfallflucht im Holzweg

Am Dienstag (04.06.2019) parkte eine 23-jährige Audi-Fahrerin aus Haiger einem grauen A 3, am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 8. Als sie am nächsten Tag (05.06.2019), gegen 9:15 Uhr zu dem Auto zurückkam, war es am hinteren linken Fahrzeugheck beschädigt. Ohne eine Nachricht zu hinterlassen und ohne den Schaden bei der Polizei zu melden suchte der Unfallfahrer das Weite. Daher wird er nun von der Polizei gesucht. Hinweise erbittet die Polizeistation Geißen Süd, unter 0641-7006-3555.

Gießen: Unfallflucht im Rabenweg

Eine 23-jährige Polo-Fahrerin aus Gießen parkte am Dienstag (04.06.2019) um 14 Uhr ihren grauen VW ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand gegenüber der Hausnummer 40. Ein bisher Unbekannter beschädigte den Polo am rechten vorderen Kotflügel und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen Süd, unter 0641-7006-3555, in Verbindung zu setzen.

Jörg Reinemer Pressesprecher

