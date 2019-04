Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 03.04.2019: Ungar mit ungültigem ukrainischen Führerschein unterwegs+++Viele Kontrollen im Stadtgebiet Gießen+++Mädchengruppe schlägt zu

Gießen

Langgöns: Ungar mit ungültigem ukrainischen Führerschein unterwegs

Am Montagmorgen kontrollierten Beamte der Gießener Polizei in der Straße Zum weißen Stein einen schwarzen Kleinwagen. Bei der Kontrolle stellte es sich heraus, dass der 43 - Jährige Fahrer, der eine ungarische Staatsangehörigkeit hatte und einen ukrainischen Führerschein vorlegte, offenbar ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Bei der Überprüfung stellte es sich heraus, dass er bereits seit vier Jahren in Deutschland lebt. Seine Fahrerlaubnis wurde danach nicht in der erforderlichen Frist von sechs Monaten umgeschrieben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen/Linden: Mehrere Geschwindigkeits- und Anhalte Kontrollen in Gießen

Am Dienstag führten Beamte der Gießener Polizei gleich an drei Stellen Geschwindigkeitsmessungen und Kontrollen durch. Die erste Kontrolle fand am frühen Abend in der Gießener Pforte in Linden statt. Anschließend wurde in der Frankfurter Straße in Gießen und zum Schluss am späten Abend im Schiffenberger Weg kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass von den fast 50 kontrollierten Fahrzeugen über ein Drittel zu schnell waren. Elf Personen legten keinen Gurt an, während zwei Autofahrer ein Handy während der Fahrt benutzten.

Gießen: Viele Fahrer unter dem Einfluss von Drogen unterwegs

Gleich fünf Fahrer gingen der Polizei bei Kontrollen am Montag und Dienstag in Gießen und in Lollar ins Netz. Bei allen fünf angehaltenen Personen, die eine Blutentnahme über sich ergehen lassen mussten, ergaben sich deutliche Hinweise darauf, dass sie zuvor Drogen zu sich genommen hatten. Am Montagmorgen wurde in der Gießener Straße in Lollar ein 28 - Jähriger Autofahrer angehalten. Ein Urintest ergab Anzeichen auf die Einnahme von Marihuana. Ein 37 - Jähriger wurde am Montagmittag in der Ringallee in Gießen kontrolliert. Dabei stellte es sich heraus, dass der Autofahrer bereits wenige Tage zuvor angehalten und überprüft wurde. Bereits bei der ersten Kontrolle hatte sich herausgestellt, dass er keinen Führerschein hat und unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Ähnlich verlief bei dem dreisten Wiederholungstäter die Kontrolle am Montag. Die Beamten fertigten zum zweiter Mal innerhalb weniger Tage eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Am späten Montagnachmittag "erwischte" es dann einen 34 - jährigen Fahrer im Gießener Kiesweg. In dem Fahrzeug fanden die Beamten neben einem verbotenen Messer auch kleinere Mengen an Drogen. Auch er musste wegen des Verdachts der Drogeneinnahme mit zur Blutentnahme. Nummer vier im Bunde war ein 24 - Jähriger Autofahrer. Er wurde am Dienstagabend in der Nordanlage einer Überprüfung unterzogen. Ähnlich verhielt es sich am späten Dienstagabend dann bei einem 22-Jährigen. Er war mit seinem Auto einer Streife in der Carlo-Mierendorff-Straße aufgefallen.

Buseck: Bargeld aus Wohnhaus entwendet

In der Friedensstraße in Alten-Buseck kam es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Unbekannte hatten sich unbemerkt Zugang in das Treppenhaus verschafft und von dort aus eine Wohnungstür aufgebrochen. Sie durchsuchten einen Schrank und verschwanden mit Bargeld. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Quad entwendet

In der Krofdorfer Straße hatten es Langfinger zwischen Montagabend und Dienstagmorgen auf ein Quad abgesehen. Das Fahrzeug, an dem sich das Kennzeichen VB-CS72 befand, stand vor einer Apotheke. Offenbar hatten die Täter das Lenkradschloss geknackt und das olivgrüne Quad der Marke Kymco entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Gruppe von Mädchen schlagen auf 19 - Jährige ein

Im Bereich des Messeplatzes kam es am Dienstag, gegen 19.30 Uhr, zu einer Attacke auf eine 19 - Jährige. Mehrere bislang unbekannte Jugendliche hatten auf die Gießenerin eingeschlagen und eingetreten. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um eine Gruppe von "Mädchen" im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Dabei soll sich eine Jugendliche befinden, die auffällig lange blonde Haare hat. Eine zweite Täterin soll eine Basecap mit einem Sonnenschirm getragen haben, während eine dritte gesuchte Person ein Kopftuch und ein olivfarbenes Kleid getragen haben sol. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: 150 Meter Erdungskabel entwendet

In der Krofdorfer Straße haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch 150 Meter Erdungskabel entwendet. Die Täter hatten sich dazu gewaltsam Zugang auf ein Baustellengelände verschafft. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Buseck: Versuchter Trickdiebstahl

Offenbar rechtzeitig bemerkt wurde ein Diebstahl am späten Mittwochvormittag in einem Geschäft in der Kaiserstraße in Großen-Buseck. Ein Mann hatte das Geschäft betreten und die Inhaberin geschickt abgelenkt. In diesem Zeitraum versuchte eine Komplizin, aus der Kasse des Geschäftes Bargeld zu entwenden. Die Inhaberin bemerkte das Vorhaben rechtzeitig. Beide Personen flohen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Frontalzusammenstoß in Lützellinden

Ein 55-jähriger Mann aus Gießen war am Dienstagabend (02.04.2019), gegen 19:45 Uhr, in einem schwarzen Vito Tourer auf der Rheinfelser Straße aus Richtung Gießen kommend in Richtung Lützelinden unterwegs. Kurz vor der Ortseinfahrt bog er nach links auf die Kreisstraße 20, in Richtung Großen-Linden ab. Ein 24-jähriger Fahrradfahrer aus Gießen befuhr zeitgleich die K 20 aus Richtung Großen-Linden kommend in Richtung Lützellinden. Beim Abbiegen lenkte der Vito-Fahrer offenbar zu früh ein und "schnitt" den Radfahrer. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß. Der Radler wurde Schwerverletzt in die Uniklinik gebracht. Der Sachschaden an dem Rennrad und dem Vito wird mit 20.000 Euro angegeben.

Langgöns: 10.000 Euro Sachschaden aus Unachtsamkeit

Am Dienstag (02.04.2019), gegen 22:15 Uhr, fuhr ein 67-jähriger Mann aus Langgöns mit einem roten Mazda die K 362 auf der Hauptstraße in Richtung Niederkleener Straße. Eine 51-jährige Daimler-Fahrerin aus Weilmünster fuhr zeitgleich von Niederkleen nach Oberkleen. An der dortigen Kreuzung nahm der Mazda-Fahrer der Daimer-Fahrerin offenbar die Vorfahrt und krachte frontal gegen den SLK. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich gedreht. Die Beifahrerin des SLKs erlitt bei dem Crash leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Hungen: 15.000 Euro Sachschaden durch Alkoholkonsum

Eine 42-jährige Audi-Fahrerin war am Dienstag (02.04.2019), gegen 23:50 Uhr, in ihrem grauen TT-Ouattro auf der Landstraße 3137 von Villingen nach Hungen unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie, offensichtlich aufgrund Alkoholeinfluss und nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb, auf dem Dach, im Feld liegen. Dabei wurde sie leicht verletzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Heuchelheim: Linienbus touchiert Auto welches im Halteverbot parkte

Ein 46-jähriger Busfahrer aus Buseck war am Dienstagnachmittag (02.04.2019), gegen 15 Uhr, mit einem Linienbus im Akazienweg unterwegs. Dort hatte eine 26-jährige Frau aus Solms ihren blauen Dacia trotz Halteverbot am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Beim Abbiegen scherte der Bus mit dem Heck nach links aus und touchierte dabei den Dacia Sandro. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dieser summiert sich auf zirka 1.650 Euro.

Gießen: Unfallflucht im Parkhaus der Uniklinik

Ein bisher Unbekannter verursachte, vermutlich beim Einparken in eine Parkbox, im Parkhaus in der Gaffkystraße Sachschaden an einem schwarzen Renault Megane. Das Fahrzeug gehört einem 30-jährigen Mann aus Nidda. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher aus dem Parkhaus, ohne den Schaden zu melden. Somit ist der Tatbestand einer Unfallflucht gegeben. Die Unfallflucht ereignete sich am Dienstag (02.04.2019) im Zeitraum zwischen 7:55 Uhr und 9:30 Uhr. Zeugen, die in dieser Zeit etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Süd, unter 0641-7006-3555, zu melden.

