POL-GI: Pressemeldung vom 28.03.2019: Buseck: Kontrollen vor dem Feuerwehrstützpunkt in Großen-Buseck

39 angehaltene Fahrzeuge und fast so viele Verstöße! Das Ergebnis einer weiteren Polizeikontrolle, die am Mittwoch, zwischen 08.30 und 14.30 Uhr, in der Nähe der Feuerwehr in Alten-Buseck durchgeführt wurde, zeigt auf, dass es viele der Auto- und Lastwagenfahrer nicht so genau mit den dem Gurtanlegen und dem Handy nahmen. Insgesamt 31 Verstöße stellten die Beamten fest. Über die Hälfte davon (acht Gurt- und acht Handyverstöße) gingen auf das Konto der Gurtmuffel und der Handynutzer. Auch mit der Ladungssicherung nahmen es einige Kontrollierte nicht so genau. Ein Bild zeigt die Kontrollstelle in Buseck.

