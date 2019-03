Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 27.03.2019: Kripo sucht Geschädigte und Täter+++Räder im Wert von mehreren zehntausend Euro weg+++Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Gießen: Täter und Geschädigte gesucht

Ungewöhnlich ist ein Fahndungsaufruf, mit dem die Gießener Kripo am Mittwoch nach Zeugen. Nach einer mutmaßlichen Erpressung suchen die Ermittler sowohl die Geschädigte als auch den Täter. Ein Zeuge hatte am Dienstagmittag die Polizei informiert und darüber berichtet, dass er durch zwei "ältere Damen", die in einem weißen Audi unterwegs waren, in der Bleichstraße angesprochen wurde. Die beiden Frauen teilten dem Mann mit, dass sie am Dienstag (26.3.2019), gegen 11.30 Uhr, in der Alicenstraße offenbar erpresst wurden. Offenbar habe ein Unbekannter die Beifahrertür des weißen Audi geöffnet und es auf eine Handtasche abgesehen. Eine der bislang unbekannten Zeuginnen konnte die Handtasche festhalten. Anschließend soll der Unbekannte von der beiden Frauen Bargeld gefordert haben. Die Beifahrerin übergab dem Fremden dann offenbar etwa 150 Euro. Der Mann, der etwa 50 Jahre alt sein soll und ein ungepflegtes Äußeres haben soll, rannte danach in unbekannte Richtung davon. In dem Gespräch mit dem Zeugen in der Bleichstraße schilderten die beiden Frauen, dass sie keine Anzeige erstatten wollten. Sie übergaben dem verdutzten Zeugen einen Ring, den der Täter offenbar bei der Tat in dem PKW verloren habe. Die Gießener Kripo sucht Zeugen des Vorfalls. Die Ermittler bitten die beiden geschädigten Frauen, die am Dienstagmittag in der Gießener Innenstadt mit dem weißen Audi unterwegs waren, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Rabenau: Hochwertige Räder entwendet - Polizei sucht dringend Zeugen!

Auf Fahrräder im Wert von mehreren Zehntausend Euro hatten es Langfinger in der Nacht zum Mittwoch in einem Fahrradgeschäft in der Mozartstraße in Londorf abgesehen. Die Täter hatten gewaltsam ein Garagentor geöffnet und dann offenbar zielgerichtet mehrere Carbon Räder entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: An Haustür gehebelt

Nicht zum Erfolg kamen Einbrecher zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in der Albert-Schweizer-Straße in Gießen. Die Diebe hatten an der Haustür eines Mehrfamilienhauses vergeblich gehebelt und dabei einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Auto aufgebrochen

In der Bahnhofstraße hatten es Langfinger am Dienstagnachmittag auf eine Handtasche und einen Laptop abgesehen. Die Unbekannten hatten einen Skoda offenbar gewaltsam geöffnet und nach Wertsachen durchsucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mit Stein Scheibe eingeworfen

In der Friedensstraße haben Unbekannte mit einem Stein in der Nacht zum Montag einen Schaden von etwa 1.000 Euro verursacht. Die Vandalen hatten mit einem Stein die Heckscheibe eines Daimler eingeworfen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Eine Polizeistreifte erwischte am späten Dienstagvormittag einen 34-jährigen Autofahrer aus Marburg, der mit einem offenbar gefälschten Führerschein auf der Westanlage unterwegs war. In seiner Kontrolle legte er einen bulgarischen Führerschein vor. Ermittler stellten bei dem Führerschein eine Totalfälschung fest. Auf Nachfrage gab der Marburger an, dass sein deutscher Führerschein bereits vor drei Jahren entzogen wurde. Die Beamten stellten den unechten Führerschein sicher, untersagten dem 34-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten entsprechende Strafverfahren ein.

Gießen: 24-Jähriger unter Drogeneinfluss

Die Fahrt eines 24-jährigen Autofahrer aus Wetzlar endete am Dienstagmittag (26. März) mit einer Blutprobe auf der Polizeiwache. Gegen 13.20 Uhr kontrollierten Beamte den Wetzlarer in der Alten-Busecker-Straße. Auf Nachfrage räumte er den Konsum von Marihuana ein. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren gegen den jungen Mann ein.

Gießen: Kontrolle im Schiffenberger Weg

Im Schiffenberger Weg ertappte eine Polizeistreife am Dienstag (26. März) einen 25-jährigen Mann aus Gießen der mit seinem Auto ohne Führerschein unterwegs war. In seiner Kontrolle räumte er ein, keinen Führerschein zu besitzen. Die Ordnungshüter untersagtem dem jungen Mann die Weiterfahrt und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ein.

Unfallmeldungen:

Gießen: Kradfahrer nach Unfall schwerverletzt

Ein 38-jähriger Kradfahrer aus Gießen kam nach einem Unfall von Dienstagvormittag schwer - aber nicht lebensgefährlich- verletzt in ein Krankenhaus. Der Gießener war mit seiner Piaggio auf der Frankfurter Straße in Richtung "Am Steg" unterwegs, erkannte eine abbremsende 22-jährige Renault-Fahrerin aus Gießen zu spät und prallte gegen ihr Auto. Der 38-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich am Oberkörper. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Heuchelheim: An der roten Ampel aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagnachmittag (26. März) auf der Landstraße 3020 an einer Kreuzung, bei dem sich ein 34-jähriger Mann aus Weilburg leichtverletzte. Gegen 16.30 Uhr stand der aus Gießen kommende Weilburger mit seinem Golf an einer roten Ampel auf der Rechtsabbiegerspur in Richtung Bundesstraße. Ein nachfolgender 31-jähriger Opel-Fahrer aus Florstadt erkannte dies zu spät und fuhr auf den Kleinwagen auf. Der 34-Jährige musste sich mit Schmerzen im Rückenbereich in ärztliche Behandlung begeben. An beiden Autos entstand Sachschäden ihn Höhe von etwa 5000 Euro.

Unfallfluchten:

Gießen: "Zettelschreiber" nach Unfallflucht gesucht

Der durch eine Unfallflucht beschädigte schwarze Mercedes stand nur 15 Minuten auf einer Parkfläche am Fahrbahnrand der Hauffstraße. Der Verursacher touchierte am Dienstag (26. März) zwischen 17.30 und 18.30 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel des Autos. Anschließend hinterließ er einen Zettel mit einem Namen und einer Telefonnummer, die es offenbar nicht gibt. Der Sachschaden wird auf über 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher und nach zwei Fahrradfahrern, die gegen 18.00 Uhr auf einer gegenüberliegenden Mauer saßen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

