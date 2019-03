Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Sprengung eines Geldautomaten in Gießen scheitert - Polizei bittet um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

--

Gießen-Wieseck: Auf das Bargeld aus einem Geldautomaten hatten es unbekannte Diebe heute in den frühen Morgenstunden (22.03.2019) im Oberlachweg abgesehen.

Gegen 04.09 löste ein Einbruchalarm an einem Spielcasino aus. Eine Mitarbeiterin machte sich auf den Weg und informierte gegen 04.25 Uhr die Gießener Polizei über die Sprengung eines Geldautomaten. Der Automat ist neben der Eingangstür des Casinos in die Außenwand eingebaut. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter ein bisher unbekanntes Gasgemisch in den Automaten einleiteten und zündeten. Trümmerteile flogen bis zum 30 Meter weit. Die Explosion öffnete den Tresor nicht, zudem scheiterten die Täter anschließend mit dem Versuch das Behältnis aufzuhebeln. Letztlich flohen die Unbekannten ohne Beute.

Angaben zu den Schäden an Gebäude und Geldautomat können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat die Täter im Zeitraum von etwa 03.50 Uhr bis 04.20 Uhr im Oberlachweg am Eingang des Spielcasinos beobachtet? - Wem sind in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge dort aufgefallen? - Wem ist nach 04.20 Uhr an der Anschlussstelle "Ursulum" der A485 oder im Bereich der Rudolf-Dieselstraße ein Wagen schnell fahrend aufgefallen?

Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555 entgegen.

Guido Rehr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell