POL-OH: Pressemeldung des Polizeipräsidiums Osthessen

LK Hersfeld-Rotenburg (ots) - Bad Hersfeld. Am Donnerstag (05.09.) ereignete sich gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 46-jähriger Hersfelder befuhr mit seinem PKW Opel die Homberger Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe Hausnummer 142 musste dieser verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Hinter diesem fuhr eine 23-jährige ...

