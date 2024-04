Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Sportgeschäft - Versuchter Wohnungseinbruch - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Sportgeschäft

Fulda. In der Heinrichstraße versuchten Unbekannte in der Nacht zu Montag (22.04.) in ein Sportgeschäft einzubrechen. Die Täter hebelten erfolglos an einem Schaufenster und verursachten dabei 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Wohnungseinbruch

Fulda. Zwischen Samstagmittag (20.04.) und Montagnachmittag (22.04.) versuchten Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrichstraße einzubrechen. Die Wohnungstür hielt stand. Die Hebelversuche verursachten jedoch rund 350 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Unbekannt brachen am Montag (22.04.), zwischen 8 Uhr und 16 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße " An der Steingrube" ein. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Haus und hebelten in Anschluss eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf. Sie durchsuchten die Wohnräume und stahlen Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Petersberg. Am Montag (22.04.), zwischen 18.40 Uhr und 23.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Felsenkeller" ein. Die Täter hebelten dazu ein Schlafzimmerfenster auf und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und persönliche Gegenstände im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell