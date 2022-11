Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Gemüsekisten - Absperrmaterialien von Baustelle entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Gemüsekisten

Mücke. Aus einer Lagerhalle in der Bahnhofstraße im Ortsteil Merlau stahlen Unbekannte zwischen Samstagabend (19.11.) und Montagmorgen (21.11.) etwa 330 grüne Gemüsekisten. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 1.250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Absperrmaterialien von Baustelle entwendet

Freiensteinau. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Sonntag (20.11.) verschiedene Absperrmaterialien im Gesamtwert von rund 3.300 Euro von einer Baustelle in der Scheuerwaldstraße in Gunzenau. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell