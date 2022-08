Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld (ots)

Am Freitag, 05.08.2022, gg. 11:35 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw einer 44-jährigen Hersfelderin und einem 51-jährigen Bebraner, als man an der Ampel zur Friedloser Str. losfuhr.

Die Beteiligten machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. An beiden Pkw entstand Sachschaden in einer Höhe von 4000,- EUR.

Die Polizeistation Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Diese können an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932 0, jeder andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de mitgeteilt werden.

Gefertigt: Hübner, POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell